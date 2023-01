Milton Nascimento será homenageado na TV; confira onde assistir o programa

Milton Nascimento encerrou sua carreira musical em novembro de 2022, quando fez seu último show no Estádio do Mineirão, em Minas Gerais. Mas, nesta quarta-feira (18), o famoso voltará a cantar na primeira edição do “Som Brasil” de 2023, que será exibida na TV Globo.

Show de Milton Nascimento passa na TV aberta (Marcos Hermes/Globo)

Apresentado por Pedro Bial, o programa vai ao ar depois do “BBB 23″ e, além das canções, mostra detalhes da infância e da adolescência do músico no Rio de Janeiro, até a mudança para Minas Gerais. O “Som Brasil” também fala do legado construído por Milton, que atravessou gerações, afinal foram 60 anos prestados à carreira musical.

LEIA TAMBÉM: Jojo Todynho não aceitou ir para ‘Big Brother’ fora do Brasil; entenda

“Esta é uma despedida que não é feita só de lágrimas, ou pelo menos não apenas de lágrimas de tristeza, mas de gratidão pela construção e edificação desta obra extraordinária. Não é todo dia que temos o privilégio de poder sacralizar, festejar, consagrar toda uma obra numa turnê, e, nesse caso, numa noite, no Estádio Mineirão, que ele expressou e imortalizou. O ‘Som Brasil’ é como um espelho que reflete esse momento sublime da história da música do Brasil”, define Pedro Bial.

Milton Nascimento encerra carreira musical (Marcos Hermes/Globo)

O show, que encerra a turnê “A Última Sessão de Música”, passou por muitos lugares do Brasil e também dos Estados Unidos e Europa, reunindo 60 mil fãs. Ao longo das apresentações, Milton Nascimento recebeu amigos no palco, como os músicos Zé Ibarra e Samuel Rosa, além de antigos companheiros do Clube da Esquina, como Lô Borges, Toninho Horta, Beto Guedes e Wagner Tiso.

O programa também passa pelos principais sucessos, distribuídos entre os 43 álbuns gravados, que já renderam cinco Grammy ao cantor. Entre as composições do setlist estão “Catavento”, “Canção do Sal”, “Outubro”, “Nada Será Como Antes”, “Clube da Esquina Nº 2″, “Canção da América”, “Bola de Meia, Bola de Gude”, “Calix Bento”, “Maria Maria”, “Fé Cega Faca Amolada”, entre outros.

LEIA TAMBÉM: Fabrício Battaglini tira Talitha Morete do sério ao propor dinâmica do “BBB 23″