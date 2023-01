Humorista Gustavo Mendes assume erro ao denunciar assalto: “Me equivoquei”

Após denunciar que teria sido vítima de uma agressão durante uma tentativa de assalto, em Juiz de Fora, Minas Gerais, que aconteceu na quinta-feira (05), o humorista Gustavo Mendes voltou atrás e assumiu que errou.

Nesta semana, o ator, que ficou famoso ao interpretar a ex-presidente Dilma Rousseff, usou as redes sociais para falar com os fãs: “Fato é que eu me equivoquei nessa denúncia, mas o ato está ali”, comentou.

Em seu desabafo, Gustavo Mendes disse que a Polícia Civil de Minas Gerais encerrou a investigação sobre o episódio, mas que o inquérito apontou que a violência não tinha sido motivada por uma tentativa de assalto, mas por uma briga: “Parece que está concluído, não tenho certeza, e venho aqui esclarecer para exatamente o que aconteceu. Primeiro, eu preciso lembrar para vocês que eu tomei duas pedradas na cabeça bem fortes”.

Em seguida, o famoso contou que foram pedradas para matar e ressaltou que “quando você leva uma pancada na cabeça, você não lembra direito o que aconteceu”. Depois, ele falou sobre a confusão na saída de um bar, afirmando que discutiu com dois moradores de rua, que pediram dinheiro para comer.

Gustavo Mendes ficou famoso com a imitação de Dilma Rousseff (Reprodução)

Em seu desabafo, Gustavo Mendes disse que foi ameaçado e que chegou a correr atrás dos agressores durante a confusão e que, depois do ataque, ele precisou passar horas acordado em um hospital e que isso pode ter levado a uma confusão mental.

“Eu fui vítima dessa agressão, sofri uma agressão e poderia estar morto a essa hora. Nas grandes cidades, a violência vem aumentando, é um problema grave. Me julgar por eu ter me equivocado nos fatos é uma burrice”, disse o famoso, em seu pedido de desculpas.

