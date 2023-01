Fabrício Battaglini tira Talitha Morete do sério ao propor dinâmica do “BBB 23”

Fabrício Battaglini tira Talitha Morete do sério no "Mais Você" (Reprodução/Globo)

Substituir a apresentadora Ana Maria Braga no comando do “Mais Você” não é uma tarefa fácil, mas Talitha Morete e Fabrício Battaglini sempre topam o desafio, enquanto a famosa curte suas férias.

No entanto, o clima pesou no estúdio, quando a apresentadora do “É de Casa” comentava sobre o “BBB 23″, que estreou na segunda-feira (16) e o repórter tentou reproduzir a primeira dinâmica do reality show.

Tudo aconteceu enquanto o repórter Ivo Madoglio informava os acontecimentos do reality show da Globo e Fabrício Battaglini propôs a Talitha: “Já pensou a gente apresentar o programa assim?”.

Ao ouvir, Thalita deu um chega para lá no companheiro de “Mais Você” e disse não: “Ai, que desespero! Vai comer, quer ir ao banheiro, quer fazer qualquer coisa, ‘espera aí, vamos ali comigo!’”, respondeu a apresentadora.

No entanto, Fabrício Battaglini não desistiu e continuou propondo, chegando a segurar o braço da colega: “Vamos tentar ir até o final assim?”. Sem paciência, Talitha se desvencilhou e recusou mais uma vez a proposta: “Ah, não! Não gosto de muito grude!”.

Durante a brincadeira, Fabrício mostrou que estava chateado e decidiu se afastar da apresentadora: “Tá bom, hein? Tá bom! Fica lá que eu fico aqui então!”. Depois, Talitha começou a rir e puxou o repórter do “Mais Você” para perto, e ele chamou Ivo Madoglio: “Depois desse fora aqui, segue daí”.

Ricardo e Fred vencem a primeira prova de resistência do "BBB 23" (Reprodução/Globo)

As férias de Ana Maria Braga devem acabar em breve, já que a famosa apresentadora das manhãs deve comandar o “Café com o Eliminado”, quadro que ganhou popularidade por causa das perguntas feitas por ela, que também acompanha o reality show da África do Sul, onde está curtindo com uma temporada longe dos estúdios da Globo, em São Paulo, e perto da família.

Além dela, Louro Mané, o atual mascote do matinal, também está fora do “Mais Você”. Mas, ele deve retornar junto com Ana Maria.

