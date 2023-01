“Espero que se solte”, disse Pedro Scooby ao revelar sua torcida no “BBB 23”

O ex-BBB Pedro Scooby não escondeu o jogo e contou para quem está torcendo para ganhar o “BBB 23″. Durante sua participação no “Encontro com Patrícia Poeta”, o esportista falou que é fã de MC Guimê e Marvila, que estão no Camarote do reality show.

“Eu não conheço muito a Marvila, mas ela abrilhantou a minha festa de aniversário. Espero que ela se solte. Ela e o Guimê estão no meu podium”, contou o famoso.

Durante a conversa com Tati Machado, que traz as notícias do reality show, Pedro Scooby disse que percebeu que o jogo começou cedo: “Eu acho que neste BBB as pessoas vieram mais para jogar. No outro, tinham pessoas que não jogavam”.

Depois, o ex-BBB lembrou da sua participação na edição anterior: “Eu até demorei para entender o que é o programa. Eu nunca assisti o BBB e para mim o jogo era durante as provas”, contou ele.

Outro momento lembrado por Scooby aconteceu quando ele falou sobre estar colado com os demais participantes: “Teve um monstro que eu fiz com o DG e o Arthur e era horrível ficar grudado com a outra pessoa. Não só pelos participantes e pela produção, tudo começou animado”.

Vale lembrar que os brothers e sisters do “BBB 23″ vão ficar unidos por um tempo. Na segunda-feira (16), dia da estreia, Tadeu Schmidt colocou os participantes em duplas e levou todos para a primeira prova de resistência. Além disso, o apresentador do “BBB 23″ disse aos telespectadores que os principais trunfos do programa serão usados agora, ou seja, paredão falso e o quarto secreto.

Ao vivo, Tadeu explicou ainda que o primeiro paredão do reality show da Globo será feito em duas fases. Na primeira etapa, na noite de terça-feira (24), os telespectadores vão tirar uma dupla da casa, mas eles não serão eliminados. De acordo com as regras, os dois vão para o quarto secreto, onde começa a nova etapa e, neste momento, o público vota para eliminar um deles, sendo que o outro retorna ao jogo.

Como a dinâmica vai acontecer logo no começo, a ideia é que todos acreditem na eliminação dupla e, em seguida, fiquem surpreendidos com o retorno de um participante.

