BBB 23: Anitta volta para comandar o pré-carnaval no reality show da Globo

A primeira festa do “BBB 23″ será cheia de música e animação. Depois de uma prova de resistência, os moradores da casa vão se jogar no show de Anitta, que acontece na noite desta quarta-feira (18). A festa promete começar a colocar os brothers e sisters no clima do carnaval que se aproxima, com direito a trio elétrico e decoração em neon.

Além de looks coloridos com recortes e brilhos, os confinados vão contar com a animação de bailarinos em motion capture, recurso pelo qual os movimentos serão exibidos ao vivo para os participantes por meio do telão presente no espaço. Um set fotográfico com câmera slow ainda vai garantir o close dos moradores da casa do “Big Brother Brasil”.

No setlist de Anitta, não vão faltar os hits que todo mundo espera. Os brothers e sisters vão poder dançar desde “Show das Poderosas” até “Envolver”, passando por “Modo Turbo”, “Sua Cara” e “Vai Malandra”, além de outros sucessos.

Anitta já se apresentou nas edições 15, 18 e 20 – sendo a última remotamente. Esta será a quarta vez da cantora no reality show.

A primeira semana de BBB ainda reserva outras surpresas para celebrar a chegada de seus novos moradores. Nesta quinta-feira (19), um cooler especial garante o brinde dos competidores. Já na sexta-feira (20) mais uma festa completa anima a noite de confinamento. Mais detalhes serão revelados em breve.

Com apresentação de Tadeu Schmidt, o “BBB 23″ pode ser visto 24 horas por dia no Globoplay, que conta com 11 câmeras ao vivo, um mosaico com sinais simultâneos, dispõe do programa na íntegra, edições do “Click BBB” e o “Bate-papo BBB”.

Todos os dias, após a transmissão na TV Globo, o Multishow exibe uma hora de conteúdo ao vivo da casa, flashes ao longo do dia e o “BBB – A Eliminação”, exibido às quartas, por volta das 20 horas.

