‘Back to Black’: tudo sobre Marisa Abela, a atriz que interpretará Amy Winehouse

Marisa Abela está assumindo o papel de sua vida ao interpretar Amy Winehouse no próximo filme biográfico Back to Black.

Dirigido por Sam Taylor-Johnson, o filme irá narrar os anos vibrantes da falecida vencedora do Grammy vivendo em Londres no início da infância e sua intensa jornada para a fama.

O papel de Abela no filme foi relatado pela primeira vez em julho de 2022, quando o Deadline disse que ela era “a melhor escolha” para interpretar a falecida cantora, que morreu em 2011.

Na última sexta-feira (13/01), pudemos ver pela primeira vez a transformação de Abela em Amy Winehouse, em um post do diretor Taylor-Johnson no Instagram.

Abela já está chamando atenção por seu novo papel, mas esse não é o seu primeiro projeto.

Saiba tudo sobre Marisa Abela

Semelhanças da atriz com a cantora

Assim como Winehouse, que foi criada em Southgate, Londres, Inglaterra, Abela é inglesa. Ela nasceu em Brighton, East Sussex, Inglaterra, em 7 de dezembro de 1996.

Além disso, como a falecida cantora, Abela é judia: “[Minha] mãe e meu pai vêm de culturas completamente diferentes - meu pai é árabe maltês e minha mãe é de uma família de refugiados judeus poloneses”, disse ela ao The National em 2022.

Ela originalmente seria advogada antes de seguir atuando

Antes de embarcar na carreira de atriz, Abela seguiria a carreira de advogada de direitos humanos, dizendo à revista WMagazine: “Entrei em várias universidades no Reino Unido e, enquanto procurava, deveria fazer História com Conversão de lei, mas eu simplesmente não estava mais interessada”

Felizmente, seus pais apoiaram sua decisão. “Eles queriam que eu fosse atriz!” ela lembrou. “Acho que ser advogada seria me rebelar. Eu disse a eles que era isso que eu queria fazer, porque toda vez que eu estava em uma peça da escola ou em um show, eles ficavam como nas nuvens e tipo, ‘Ela nasceu para isso!’”.

Ela estudou na Royal Academy of Dramatic Art

Depois de entrar em várias universidades, Abela finalmente decidiu estudar na prestigiada Royal Academy of Dramatic Art, recebendo seu BA em Acting Degree em 2019. Além de ser uma das escolas de teatro mais antigas do Reino Unido, a escola tem inúmeros ex-alunos notáveis, incluindo Phoebe Waller-Bridge, Cynthia Erivo, Anthony Hopkins e Tom Hiddleston.

Ela já atuou em uma série da HBO

Enquanto Back to Black certamente será um grande papel no cinema para Abela, ela já fez seu nome na TV. Ela atuou como Yasmin Kara-Hanani na série de sucesso da HBO, Industry, que foi recentemente renovada para a terceira temporada.

Ela estará no próximo filme da Barbie

Abela também deve estrelar o aguardado filme da Barbie de Greta Gerwig, estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling. Seu papel foi anunciado pela primeira vez em julho de 2022, embora não esteja claro quem ela interpretará.

“Se você tivesse me dito que quando eu tinha 25 anos eu teria trabalhado com Lena Dunham e Greta Gerwig, eu teria pirado”, disse ela à W Magazine sobre trabalhar com Gerwig e Dunham, que dirigiu o episódio piloto de Industry. “É simplesmente inspirador trabalhar com essas mulheres que arrasaram da maneira mais definitiva”.

Ela está namorando o ator Jamie Bogyo

Abela está namorando o ator de RADA, Jamie Bogyo, que interpretou Chrisitan na produção do West End de Moulin Rouge!. O casal comemorou recentemente seu aniversário de três anos em janeiro de 2023 e publica regularmente fotos um do outro em seus respectivos perfis das redes sociais.

Ela surpreendeu a todos com sua audição para Amy Winehouse

Embora muitas atrizes tenham feito o teste para a cinebiografia de Amy Winehouse, Abela foi uma das favoritas desde o início. De acordo com o prazo, a primeira audição de Abela “surpreendeu os executivos e Taylor-Johnson e a colocou no banco do motorista para conseguir o papel”.