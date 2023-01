‘Spare’: Harry é acusado de “crime de guerra” depois de revelar ter matado 25 talibãs

Mais polêmicas surgindo sobre o livro de memórias do príncipe Harry, Spare. Agora, o duque de Sussex foi acusado por ter cometido “crimes de guerra”, pelo Irã.

O Irã voltou a falar sobre a morte de Alireza Akbari, acusado de ser um espião do MI6, que tinha dupla cidadania (iraniana e britânica) e que, segundo eles, teria sido torturado e forçado a fazer uma confissão falsa. O ex-defensor negou todas as acusações contra ele.

O caso voltou a tona após o lançamento de Spare, em que o príncipe falou sobre seu tempo no Afeganistão, nas quais se referiu aos combatentes do Taleban como “peças de xadrez”.

“O alvoroço do regime britânico e o apoio de alguns autoproclamados defensores europeus dos direitos humanos a Londres é apenas um sinal de sua evasão e violação da lei”, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Nasser Kan’ani.

“A invasão da Grã-Bretanha na segurança nacional da república islâmica do Irã foi recebida com uma resposta decisiva da inteligência iraniana [e] do judiciário. O regime britânico, cujo membro da família real, vê a morte de 25 pessoas inocentes como a remoção de peças de xadrez e não se arrepende do assunto, e aqueles que fecham os olhos para este crime de guerra, não estão em posição de pregar aos outros sobre direitos humanos”, disse o porta-voz.

Akbari foi condenado à morte por “corrupção na terra e prejudicar a segurança interna e externa do país ao transmitir informações de inteligência”, segundo o The Sun.

O primeiro-ministro Rishi Sunak disse estar “horrorizado” com a execução por Teerã. Ele disse: “Este foi um ato insensível e covarde, realizado por um regime bárbaro sem respeito pelos direitos humanos de seu próprio povo.”

A morte de Akbari aprofundou as relações já tensas entre o Irã e o Reino Unido - e trazer Harry para a briga só complica ainda mais as coisas entre os dois estados.

O The Sun publicou hoje uma matéria acusando Harry de estar bem alocado na Califórnia, “enquanto as consequências de seu livro continuam a se espalhar no Reino Unido”.

Isso ocorre depois que o Talibã também criticou Harry descaradamente - chamando-o de “perdedor” e dizendo que ele deveria enfrentar um tribunal por seus “crimes de guerra”.

O duque fazia parte de uma força britânica, em 2012, que estava ajudando uma coalizão internacional a combater o grupo terrorista Taliban depois que eles foram depostos do poder em 2001.

Em suas memórias, Harry disse que atirou em militantes do Talibã quando pilotava helicópteros Apache no sul da província de Helmand. Ele escreveu: “Então meu número: 25. Não foi um número que me deu nenhuma satisfação. Mas também não era um número que me envergonhasse”.

O ex-coronel Richard Kemp disse ao Sky News que os comentários do herdeiro rebelde foram uma “traição às pessoas com quem ele lutou”. Dizendo: “Ele está sugerindo que o exército britânico treine pessoas, incluindo ele, para não ver o inimigo como seres humanos, o que está muito longe da verdade. O Exército é extremamente cuidadoso em diferenciar entre civis inocentes e combatentes no campo de batalha”.

Ele também alertou que as revelações aumentariam as ameaças à segurança de Harry – incitando os desejos de vingança dos terroristas. “Isso mina sua segurança pessoal. Ele deu um tiro no próprio pé. Lutando no Afeganistão, Harry ganhou uma reputação muito forte tanto no Exército quanto no país. Esses comentários prejudicarão essa reputação e ele não será visto da mesma forma por pessoas que o consideravam muito bem antes, inclusive eu”.

E o herói de Harry, Ben McBean – que perdeu um braço e uma perna no Afeganistão – também criticou as revelações do príncipe. O ex-fuzileiro naval real disse: “Te amo, príncipe Harry, mas você precisa calar a boca!”.