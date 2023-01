Sabrina Sato assume como virou amiga de João Vicente de Castro, seu ex

Sabrina Sato é conhecida por ter a língua solta e, durante uma conversa com Fábio Porchat, no “Papo de Segunda Verão”, a famosa falou sobre o seu relacionamento amoroso com João Vicente de Castro, que faz parte do elenco do programa exibido pelo GNT. O romance foi de 2013 a 2015.

Segundo ela, que está ao lado de Larissa Luz no especial, o namoro deles acabou no momento certo. Para ela, a amizade que ficou também foi algo natural

“Quem ama liberta o outro e a gente fez isso. A gente foi conversando até sobre nosso fim, entre a gente. Até para decidir quem ia falar com a imprensa. Tínhamos que resolver as coisas juntos também. O problema é quando chega ao ponto de não querer ver a pessoa na sua frente. Não teve briga”, começou ela.

Após crise, Sabrina Sato diz que seu casamento tem como base a verdade (Reprodução/Instagram)

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Paredão Falso e mais surpresas: Saiba como será a primeira semana

Sabrina Sato disse que mesmo com o fim do namoro, eles tinham uma admiração grande um pelo outro: “A gente continuou se admirando, se amando, eu continuei indicando-o para as minhas amigas, falando bem dele. E por gratidão também, porque não é fácil me aguentar”.

João Vicente de Castro e Sabrina Sato juntos (Reprodução/Instagram)

João Vicente de Castro também comentou sobre o romance com a ex-BBB, que deixou a Record TV e assinou um contrato com a Globo: “A Sabrina fez questão de me trazer junto com ela quando não precisava, me fez sentir amado. Amo a Sabrina e a levarei para sempre, porque ela é gigante. Tomo essa oportunidade para me declarar”, disse o ator.

Segundo ele, o rompimento não os deixou longe: “Sou conhecido como o homem que é amigo das ex. Sou amigo da Sabrina e ela é minha família, qualquer coisa que ela precisar, vou estar lá. Não porque sou generoso, mas por a Sabrina ser incrível. Sabrina é a melhor pessoa que existe. Te amo de verdade”, declarou o famoso.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Sisters cantam “Empreguetes” e viralizam durante prova do líder