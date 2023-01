Primeiro dia de BBB 23 conta com duplas algemadas, prova de imunidade e tentativa de aliança no jogo

O ‘BBB 23′ estreou nesta segunda-feira (16) com o mesmo estilo de agitação habitual do reality. A diferença é que os participantes entraram na casa algemados com suas duplas, selecionadas pelo público votante.

Os brothers e sisters tiveram a oportunidade de se conhecer por meio das apresentações, além dos abraços e expectativas imprimidas para os próximos passos no jogo. Ao entrar na casa já com as duplas formadas pelo público, os participantes surgiram amarrados com o par e prontos para a prova de imunidade do primeiro dia.

Em menos de 24 horas, participantes já elucidaram possíveis cenários de jogos por meio de alianças, responsabilidades na cozinha e possíveis camas para dormir. Além disso, estar preso à dupla rendeu boas risadas para alguns confinados.

+ Leia também estes conteúdos sobre o BBB 23:

Famosos que desistiram do confinamento de última hora

Embora as expectativas do público estivessem altas em relação ao grupo Camarote, parte do elenco causou estranheza quando revelados. O elenco desse tipo é composto por Aline Wirley, Cara de Sapato, Domitila Barros, Marvvila, Key Alves, Bruna Griphao, Fred Nicácio, Fred, Gabriel Santana e MC Guimê.

O público apontou a escolha de alguns integrantes como confusa, devido a não conhecerem os “famosos” selecionado.

De acordo com o site Área Vip, o BBB 23 estava previsto para anunciar mais três grandes nomes no grupo Camarote, porém desistiram de participar de última hora.

Nas edições anteriores, as exposições e cancelamentos comprometeu a carreira de muitos nomes no meio artístico. Este pode ter sido um dos motivos de algumas personalidades desistirem de integrar ao elenco.

Ficou curioso para sabem quem são os participantes desistentes? Confira:

Leia: BBB: Confira quem são os famosos que desistiram de última hora