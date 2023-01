Não é só Shakira: Miley Cyrus também desabafa sobre ex em sua nova música ‘Flowers’

A polêmica história de amor de Miley Cyrus e seu ex-marido Liam Hemsworth inspirou diversas canções da artista, desde baladas românticas como ‘Malibu’ até sua mais recente canção ‘Flowers’.

Em 10 de março de 2023, a cantora lançará seu novo álbum ‘Endless Summer Vacation’, porém, quase dois meses antes, Cyrus já cativa milhões de fãs com o primeiro single do álbum: ‘Flowers’.

No primeiro verso da música, a cantora menciona que a relação entre ela e outra pessoa era “boa” e foi “dourada” até deixar de ser. Embora Miley não mencione o nome de Liam, ela fala sobre a casa onde eles moraram juntos.

“Construímos uma casa e a vimos queimar.” Essa frase reveladora lembra a casa que Miley e Liam tinham em Malibu, que foi destruída no incêndio de Woolsey, em 2018.

Na música, Miley admite que não queria deixá-lo e nem mentir para ele e que “chorou, mas no final lembrou que é totalmente autossuficiente para se amar e se mimar”, coisas que ela explica no refrão.

“Posso comprar flores para mim mesma; Escrever meu nome na areia; Conversar comigo mesma por horas; Ver coisas que você não entender; Eu posso me levar para dançar; E posso segurar minha própria mão; Sim, eu posso me amar melhor do que você pode”.

De acordo com os fãs de Cyrus, o refrão de ‘Flowers’ é uma resposta a ‘When I Was Your Man’ de Bruno Mars, que foi teorizada como uma música que Liam dedicou a Miley durante uma de suas separações.

“Eu deveria ter comprado flores para você; E segurado sua mão; Eu deveria ter lhe dado todas as minhas horas; Quando tive a chance; Levar você a todas as festas porque tudo o que você queria fazer era dançar”.

Na última parte do videoclipe, a cantora de 30 anos dança com toda a energia, o que contrasta com a época em que Hemsworth a pediu para não dançar.

Em 2019, Liam e Miley foram entrevistados pelo Access Hollywood no tapete vermelho da festa pós-Oscar da Vanity Fair. No final do papo, a repórter perguntou como eles dançavam juntos e Cyrus tentou rebolar com Liam.

No entanto, o ator se recusou a dançar com ela, dizendo: “Não faça isso, não faça isso. Querida, estamos no tapete”.

Ao final do clipe, a cantora veste calça social preta e blazer sem blusa por baixo. A aba desta peça com detalhe em V na parte superior lembra a jaqueta que Liam Hemsworth usou em sua estreia no Met Gala 2019, último tapete vermelho que eles caminharam juntos antes do divórcio.