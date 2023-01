Morador do Complexo do Andaraí, João Diamante é o novo apresentador de reality show da Globo Imagem: reprodução Instagram (@joaodiamante)

Apostando na diversidade e na potência de pessoas com vivências faveladas e periféricas, a Rede Globo resolveu escalar João Diamante, ‘cria’ do Complexo do Andaraí, Rio de Janeiro, para seu novo reality show. Mas fugindo dos clichês televisivos, o chef será a estrela do programa ‘Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua’, que estreia dia 29 de janeiro, domingo.

Segundo o ‘Noticias da TV’, o cozinheiro não escondeu a emoção e chorou na frente dos jornalistas no lançamento da atração, relembrando sua origem:

“Não é só o João que está aqui. Trago comigo 80% da população brasileira, que está sendo representado por mim”, comentou João.

“Estou vivendo um sonho”

De acordo com a publicação, o apresentador começou a trabalhar em uma padaria para ganhar dinheiro e aos 18s anos, se alistou à Marinha, onde trabalhou na cozinha para dar conta dos estudos e e do serviço obrigatório.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Entenda por que Rhudson Victor deixou o reality show da Globo

“Eu poderia sair às 14h e estudar. Comecei a gostar da cozinha. Todo mundo já escutou que a comida do quartel não era boa e eu ficava me perguntando por que não melhorar. Eu me incentivei a tentar melhorar aquilo e gostei”, disse o chef, que vai apresentar o programa ao lado de Paola Carosella, que diz ser fã. “Estou vivendo um sonho”.

Paixão começou no serviço militar

Na Marinha, João Diamante passou pelas funções de auxiliar de cozinha, cozinheiro e depois cozinheiro almirante, maior posto desse ramo das Forças Armadas Brasileiras, ficando no cargo por cinco anos. Após se apaixonar pela área, cursou faculdade de gastronomia.

Ida à Paris

Após a faculdade ele morou em Paris e trabalhou com Alain Ducasse, ícone da gastronomia mundial.

Sem esquecer suas origens, o chef também promove cursos gratuitos de panificação, confeitaria e empreendedorismo com o projeto ‘Diamante na Cozinha’.

“O projeto utiliza a gastronomia como ferramenta de transformação para dar mais oportunidade para as pessoas que estão nas ruas. Às vezes, a pessoa está ali fazendo um curso, aprendendo uma profissão, mas às vezes às vezes ela está em um momento de depressão, em um momento difícil da vida, em alguma situação de vulnerabilidade. A cozinha é esse lugar do resgate, é essa terapia que faz a pessoa acreditar de novo”.