Chay Suede mostra hematoma no olho: “lembrancinha”

O ator Chay Suede mostrou o resultado de um embate que ele teve com o comediante João Vicente de Castro na semana passada.

Na quinta-feira (12), eles tiveram um treino de boxe juntos. Na manhã do dia seguinte, Chay revelou aos seus seguidores que acabou o treino com um hematoma nos olhos.

“Bom dia, minha turminha! Gravando este vídeo para dizer que vai ter, né, sempre tem, e para agradecer o João Vicente. Parece que não tem nada, mas tem uma lembrancinha sua aqui, minha criança”, contou ele, através dos stories de sua conta oficial no Instagram.

“Vamos de leve, vamos solto, só para sentir, e acorda com olho roxo”, emendou o protagonista de “Travessia”.

Apesar do susto aos fãs mais preocupados, Chay não pareceu ter sofrido nenhum ferimento grave. Mesmo assim, João Vicente fez questão de desmentir a brincadeira do amigo.

“Fake news”, escreveu ele na legenda de seu story, ao compartilhar o vídeo feito por Chay.

Veja:

João Vicente compartilha story de Chay Suede (Foto: Reprodução/Instagram Stories)

Não é de hoje que o ator compartilha sua rotina no boxe: Chay tem um treinamento intenso - que aumentou nos últimos meses, durante as gravações do folhetim de Gloria Perez.

“Comecei a treinar com 25 anos. É uma coisa que faz bem para a mente, para tudo. Como me faz muito bem, tento fazer todo dia. Com as gravações, são dias de luta e dias de glória, né?”, contou ele ao portal Gshow.

Chay Suede é treinado pelo lutador Antônio Figueiredo Jr., mas conhecido como Cara de Sapato. Este, inclusive, acabou de entrar para o elenco da 23ª temporada de “Big Brother Brasil”, pelo Camarote.

