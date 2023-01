BBB: Confira quem são os famosos que desistiram de última hora

Para os fãs de reality show, finalmente a espera acabou: começa nesta segunda-feira (16) a 23ª edição do “Big Brother Brasil”. Os 22 participantes foram anunciados na semana passada e alguns espectadores ficaram decepcionados com os escolhidos para o Camarote.

O elenco desse tipo é composto por Aline Wirley, Cara de Sapato, Domitila Barros, Marvvila, Key Alves, Bruna Griphao, Fred Nicácio, Fred, Gabriel Santana e MC Guimê.

Para muita gente, eles são desconhecidos. O que aconteceu?

Segundo o site Área Vip, esta edição deveria contar com pelo menos outras três pessoas conhecidas do grande público, mas que teriam desistido de participar de última hora.

O motivo foi ter que lidar com o excesso de exposição que o BBB causa, algo que repensaram nos minutos finais. O diretor da atração, Boninho, precisou correr para completar seu elenco.

Confira quem são os três nomes que foram veiculados por jornalistas especialistas e depois desistiram:

Paula Fernandes

A sertaneja é uma grande conhecida do público e dispensa apresentações: músicas como “Pássaro de Fogo” e “Eu sem Você” estão no imaginário brasileiro há anos.

Fernando Zor

Fernando faz dupla com Fernando Fakri, mais conhecido pelo grande público como Sorocaba. Os sertanejos são conhecidos por hits como “Madri”, “Bom Rapaz” e “Amor de Despedida”. Zor também já ganhou as páginas de celebridades várias vezes, após se relacionar com Maraisa, da dupla com Maiara.

João Figueiredo

O cantor é mais conhecido pelo grande público, na verdade, por conta de seu casamento com Sasha Meneghel, a filha da apresentadora Xuxa. Mas quem frequenta igrejas evangélicas provavelmente já tinha ouvido falar dele antes, já que sua carreira é na música gospel. O casal faz parte da Igreja Bola de Neve.

