BBB 23: Sisters cantam “Empreguetes” e viralizam durante prova do líder

Durante a primeira prova de resistência do “BBB 23″, a empolgação dominou os participantes e também os internautas, que acompanham o desafio, que é feito em dupla. Na manhã desta terça-feira (17), uma nova formação das Empreguetes, grupo da novela “Cheias de Charme” apareceu.

Durante a prova de imunidade, que já passa das nove horas de duração, as sisters Bruna, Larissa e Sarah cantaram o hino das Empreguetes para mandar o sono embora e conquistar a liderança. Para os internautas, essa seria a nova formação do grupo musical.

Até o momento, ninguém ganhou a prova de imunidade. A dupla vencedora estará imunizada e não poderá ser votada no paredão de domingo (22). Restam Bruna e Larissa; Sarah Aline e Gabriel; Fred e Ricardo. Já MC Guimê e Tina foram os primeiros eliminados, não poderão disputar a Prova do Líder.

as meninas cantando empreguetes... to criando apego kkkkk — a Jezz 💀 (@vaicomentando) January 17, 2023

Nova formação das empreguetes ao vivo kkkkkkk globo faça o reboot c elas 3 #BBB23 — Jess 🦏 🐙 (@printsbru) January 17, 2023

Como funciona a dinâmica da prova?

A prova consiste em um telão do Globoplay, com os participantes posicionados a frente de um totem, tendo que apertar o botão assim que aparece um clássico da plataforma. Os que apertarem o botão antes do sinal são eliminados da dinâmica. Nas rodadas eliminatórias, a dupla que também apertar por último será eliminada.

Sendo assim, duas duplas se precipitaram e acionaram o botão antes da hora. Elas foram retiradas do jogo e estão impossibilitados de participar da primeira prova do líder.

Participantes seguem na disputa por imunidade na primeira semana do BBB 23 (Reprodução/TV Globo)

A dupla que apertar o botão primeiro no momento correto tem direito a esperar a próxima rodada em um espaço confortável. Enquanto isso, os outros participantes são direcionados a uma sala minúscula com castigos. Ventania, espuma e água são algumas das consequências até a próxima rodada.

A estreia do “BBB 23″ não teve uma boa audiência. Enquanto as duas edições passadas tiveram 27,4 e 27,6 pontos de audiência, respectivamente, a nova temporada marcou 22,2 pontos, segundo dados consolidados de audiência da Kantar Ibope divulgados pelo Splash UOL.

