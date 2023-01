BBB 23: Ricardo e Fred vencem prova de imunidade e garantem mais uma semana na casa

O ‘BBB 23′ começou nesta segunda-feira (16) com o ritmo eufórico de casa cheia. O primeiro dia já iniciou com uma prova de imunidade que garantiu mais uma semana dos vencedores Ricardo e Fred na casa.

Os brothers e sisters tiveram a oportunidade de se conhecer por meio das apresentações, além dos abraços e expectativas imprimidas para os próximos passos no jogo. Ao entrar na casa já com as duplas formadas pelo público, os participantes chegaram amarrados com o par e prontos para a prova de imunidade que ocorreu no dia da estreia.

Em menos de 24 horas, houve participantes que já elucidaram possíveis cenários de jogos por meio de alianças, responsabilidades na cozinha e possíveis camas para dormir. Além disso, estar preso à dupla rendeu boas risadas para alguns confinados.

Dinâmica da prova

A prova consistia em um telão do Globoplay, com os participantes posicionados à frente de um totem, tendo que apertar o botão assim que aparecesse um clássico da plataforma. Os que apertassem o botão antes do sinal seriam eliminados da dinâmica. Nas rodadas eliminatórias, a dupla que também apertasse por último seria eliminada.

Nas rodadas eliminatórias, as duas duplas, Guimê + Tina e Marvvila + Cristian, se precipitaram e acionaram o botão antes da hora. Sendo assim, foram retirados do jogo e estão impossibilitados de participar da primeira prova do líder.

A dupla que apertasse o botão primeiro no momento correto tem direito a esperar a próxima rodada em um espaço confortável. Enquanto isso, os outros participantes são direcionados a uma sala minúscula com castigos. Ventania, espuma e água são algumas das consequências até a próxima rodada.

Na última rodada, a dupla X e Y levou a melhor e estão livres do primeiro paredão do reality.

+ Leia também estes conteúdos sobre o BBB 23: