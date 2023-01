BBB 23: Mc Guimê, Tina, Marvvila e Cristian são primeiros eliminados da prova de imunidade

O primeiro dia de BBB rendeu boas risadas, apresentações e até mesmo uma conversa sobre possíveis alianças dentro do jogo. Em menos de 24 horas, os participantes tiveram que iniciar uma disputa para garantir a imunidade dentro da casa. A dupla vencedora não correrá o risco de ir ao paredão e seguirão mais uma semana dentro do reality.

Por outro lado, as primeiras duas duplas eliminadas na prova de imunidade do primeiro dia já estão automaticamente fora da competição da prova do líder, que ocorre nesta quinta-feira (19). Este foi o caso de Mc Guimê, Tina, Marvvila e Cristian.

Como funciona a dinâmica?

A prova consistia em um telão do Globoplay, com os participantes posicionados a frente de um totem, tendo que apertar o botão assim que aparecesse um clássico da plataforma. Os que apertassem o botão antes do sinal seriam eliminados da dinâmica. Nas rodadas eliminatórias, a dupla que também apertasse por último seria eliminada.

Nas rodadas eliminatórias, as duas duplas se precipitaram e acionaram o botão antes da hora. Sendo assim, foram retirados do jogo e estão impossibilitados de participar da primeira prova do líder.

A dupla que apertar o botão primeiro no momento correto tem direito a esperar a próxima rodada em um espaço confortável. Enquanto isso, os outros participantes são direcionados a uma sala minúscula com castigos. Ventania, espuma e água são algumas das consequências até a próxima rodada.

