BBB 23: Lexa solta os cachorros ao ver MC Guimê quase sem roupa

Enquanto MC Guimê tenta permanecer no “BBB 23″, a cantora Lexa está de olho em todos os passos do marido. Durante a madrugada, a famosa acabou comentando sobre uma atitude inesperada do amado, que surgiu apenas de cueca branca no banheiro da casa.

Tudo aconteceu após MC Guimê ser eliminado da prova de resistência, que abriu o programa apresentado por Tadeu Schmidt. Na cena, ele deixa a competição pela imunidade e vai para o chuveiro e ao tirar a roupa os fãs e Lexa percebem que ele está com a cueca branca.

No Twitter, a famosa decide reagir, mostrando que está de olho no cantor: “O MC Guimê não foi tomar banho de cueca branca não né? É gente, é um teste”, disse ela.

O @mcguime não foi tomar banho de cueca branca não né? É gente, é um teste. — Lexa 💎 #TEAMGUIME (@LexaOficial) January 17, 2023

Vale lembrar que antes do “BBB 23″, eles chegaram a terminar o casamento, mas reataram. No entanto, há quem diga que foi tudo uma estratégia para chamar a atenção do público.

Porém, ela fez questão de rebater as acusações nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, Lexa usou os stories para falar que o convite que seu marido recebeu para o confinamento da Globo aconteceu antes de voltarem e que ele revelou assim que retomaram o romance, sendo apoiado pela amada.

Tão indo tomar banho, e o Guimê de cueca branca gente, será que ele não acompanha #BBB não #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/tF4kWe4F8a — NadaEmOff #BBB23 (@NadaEmOff) January 17, 2023

“Eu e Guimê nos separamos no ano passado, como vocês sabem. Demos entrada no divórcio, ele saiu de casa... durante esse período, chegou convite do Big Brother para o Guimê. Quando nós voltamos, ele me contou, e eu apoiei a decisão dele. Muita gente falando que foi marketing”, disse ela.

Em seguida, ela disse que são oito anos ao lado do famoso: “Com um casamento de quase oito anos, vocês acham que eu ia ficar com alguém por causa de marketing? Eu não aguento mais ficar me justificando como mulher, sempre me colocando nesse lugar pra não ficar com ar de interesseira. Isso é horrível, não preciso disso. Estou aqui só para ajudar e porque a gente se ama”.

