BBB 23: Entenda por que Rhudson Victor deixou o reality show da Globo

Rhudson Victor é dispensado do BBB 23 (Divulgação/Globo)

Antes mesmo de estrear na Globo, o “BBB 23″ chamou a atenção por vários motivos. Mas, além de um Camarote sem famosos muito conhecidos e a Casa de Vidro, a demissão de Rhudson Victor do “Rede BBB” virou assunto nas redes sociais.

Em seu Instagram, o apresentador desabafou sobre a saída do elenco, depois de participar das últimas duas edições do programa, que fala sobre os bastidores do reality show da Globo, que segue sendo comandado por Patrícia Ramos, Jeska Grecco e Vivian Amorim.

“Quando o convite da Rede BBB chegou eu pulei, gritei, chorei, ri, fiquei puto, fiquei feliz, nem sei descrever ao certo. Mas junto vinha tantas outras responsabilidades que eu não fazia ideia. Me esforcei, lutei, trabalhei, estudei e consegui! Fé!”, começou ele, que foi o primeiro apresentador negro na atração.

“Representa muito para mim de várias formas, porque muitas vezes um moleque preto de 23 anos não está na TV da maneira que eu estive, e também saber que tinha tanta gente que torcia por mim me motivava mais, porque a cobrança era maior”, comentou o famoso, que alegou ainda que estava feliz.

“Feliz pelo tempo que tive, pelo que aprendi, pelo que amadureci e pelo que tem para mim no futuro, porque no presente eu estou bem servido. BBB é um programa dinâmico, único, vivo, e mudanças são necessárias e totalmente normais no reality e a gente gosta por isso”, garantiu.

O depoimento de Rhudson Victor foi aplaudido por muitos famosos, que usaram os comentários do Instagram para deixar mensagens ao humorista. O ator Igor Cosso revelou que acompanhou toda a trajetória dele no “Rede BBB” e afirmou que foi “muito legal” a relação que ele tinha com Ana Clara.

A ex-BBB Rizia disse que ele é incrível. Jonathan Azevedo comentou que o apresentador é um gênio e desejou luz para a caminhada dele.

