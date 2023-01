Após 41 anos, novela “Elas Por Elas” voltou a ser reprisada; relembre

Direto dos anos 1980, a novela “Elas por Elas”, escrita por Cassiano Gabus Mendes, pode ser vista de novo no streaming. Com direção de Paulo Ubiratan, a trama estreou no catálogo de clássicos do Globoplay para quem quer reviver ou conhecer a história.

Exibida originalmente em 1982, a reprise resgata personagens icônicos, como o Mário Fofoca, vivido por Luis Gustavo, e um elenco com protagonistas mulheres. O enredo tenta responder a seguinte pergunta: “Qual foi o destino de cada uma delas?”, que é feita por Márcia, personagem interpretada por Eva Wilma.

Em “Elas Por Elas”, a personagem acha em suas lembranças uma foto com Helena (Aracy Balabanian), Adriana (Esther Góes), Wanda (Sandra Bréa), Carmem (Maria Helena Dias), Marlene (Mila Moreira) e Natália (Joana Fomm), colegas da época da escola e, após 20 anos sem se ver, ela começa uma saga.

Novela "Elas Por Elas" volta a ser exibida no Globoplay (Divulgação/Globo)

Depois de conseguir localizar todas, Márcia organiza um evento em sua casa, mas não imagina como suas vidas ficarão novamente entrelaçadas com o passado do grupo e as coincidências surpreendentes do presente.

E não são só as histórias dessas sete mulheres que conduzem a trama. Um dos personagens mais emblemáticos da dramaturgia rouba a cena com sua irreverência: Mário Fofoca. Ao som do hit ‘Melô do Piripipi’, na voz de Gretchen, o caricato detetive particular interpretado pelo ator Luis Gustavo conquistou o público com trapalhadas hilárias, seu inseparável fusca e um figurino inconfundível, de paletó quadriculado e gravata colorida.

Bastidorres da novela "Elas Por Elas" (Divulgação/Globo)

Sem falar nas declarações de amor para Claudia (Christiane Torloni), inspiradas nas letras das músicas de Roberto Carlos, que o inspetor afirma serem de sua autoria. Ambientada em São Paulo, ‘Elas Por Elas’ contou com locações em lugares típicos da cidade, como o Mirante da Lapa e a Boca do Lixo.

O elenco reúne ainda Nathalia Timberg, Mário Lago, Mauro Mendonça, Susana Vieira, Carlos Zara, Reginaldo Faria, Marco Nanini, Cristina Pereira, Herson Capri, Tássia Camargo, Lauro Corona, Thaís de Campos, entre outros artistas.

