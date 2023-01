‘The Big Bang Theory’: Melissa Rauch diz que perdeu o emprego depois que o diretor viu suas mãos

A estrela de The Big Bang Theory, Melissa Rauch, revelou levou um feedback negativo quando ainda era uma aspirante a atriz, de um diretor comercial.

Aparecendo no episódio de sexta-feira de The View para promover sua nova sequência do sitcom Night Court, a atriz de 42 anos lembrou de uma cineasta envergonhando suas mãos durante uma audição - o que lhe custou um emprego em um anúncio de restaurante.

“Quando eu estava fazendo o primeiro teste e saindo para os comerciais, minhas mãos realmente atrapalhavam. Eu meio que tenho mãos de Hobbit ... especialmente quando eu morava em Nova York, elas sempre eram rachadas”, disse ela após a co-apresentadora Sara Haines perguntar sobre a necessidade de ter uma pele dura para as críticas em Hollywood.

“Eu estava concorrendo a um comercial de sexta-feira, para interpretar uma garçonete, e estava a todo vapor. Eles pediram minha disponibilidade para a próxima semana. Eu estava ligando de volta e eles disseram: ‘Ok, ótimo, que bom que você estará disponível na próxima semana. Mais uma coisa, podemos apenas ver suas mãos, para a câmera? Mostre-as de frente e de trás’”, lembrou ela. “Eu fiz isso e ouvi o diretor por trás da câmera dizer, ‘Jesus Cristo!’ Eu não consegui o emprego”.

Cohost, então Sunny Hostin, revelou que ela também foi demitida da mesma rede antes de sua carreira como figura pública, depois de deixar cair um prato em um cliente quando ela estava “de ressaca”.

Felizmente, Rauch encontrou outro emprego. Depois de aparecer em The Big Bang Theory por 12 temporadas, sua primeira vez na série revival Night Court estreia na terça-feira na NBC.

Sinopse de Night Court

O enredo segue com a juíza Abby Stone (Melissa Rauch), que é a otimista filha do falecido juiz Harry Stone (Harry Anderson). Agora presidindo o turno da noite em um tribunal de acusação de Manhattan, Abby tenta trazer ordem para o bando de excêntricos que a cercam, incluindo o ex-promotor Dan Fielding (John Larroquette).