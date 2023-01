‘Spare’: haverá uma 2ª parte? Príncipe Harry diz que tem muitas histórias para contar

O príncipe Harry diz ter material suficiente para escrever outras memórias, pois foi “obrigado” a cortar várias histórias da sua autobiografia. Ele diz que sua família nunca o teria perdoado por ter compartilhado tudo.

O duque de Sussex acrescentou que o primeiro rascunho de seu livro de memórias, Spare, tinha 800 páginas antes de ser cortado em 50% para publicação.

“O primeiro rascunho era diferente. Eram 800 páginas e agora foram reduzidos para 400 páginas. Poderiam ter sido dois livros, digamos assim. E a parte difícil foi fazer as coisas acontecerem”, disse Harry ao The Daily Mail no sábado.

“Há algumas coisas que aconteceram, especialmente entre mim e meu irmão, e até certo ponto entre mim e meu pai, que eu simplesmente não quero que o mundo saiba. Porque acho que nunca vão me perdoar”, assegurou o príncipe Harry ao jornal britânico.

Harry ainda tem muitas histórias que poderia contar

O príncipe Harry revelou que seu livro de memórias foi co-escrito pelo autor vencedor do Prêmio Pulitzer, J.R. Moehringer, 58, depois de terem feito cerca de 50 chamadas no aplicativo Zoom para discutir o conteúdo.

Em seu livro de memórias, o duque de Sussex conta sobre sua briga com o seu irmão mais velho, o príncipe William, sobre a perda da virgindade com uma mulher mais velha e até mesmo sobre a sua experiência com drogas, tendo experimentado cocaína, maconha e cogumelos alucinógenos.

Harry também disse ao The Telegraph que teme que os outros “sobressalentes” de sua família acabem como ele, comparando que um dos filhos de seu irmão possa ser, como ele, um herdeiro sobrando. E acredita que compartilhando sua dor em seu novo livro, possa ajudar seus sobrinhos, a princesa Charlotte e o príncipe Louis no futuro.

“Embora William e eu tenhamos conversado sobre isso uma ou duas vezes, e ele tenha deixado bem claro para mim que seus filhos não são minha responsabilidade, ainda sinto uma responsabilidade. Desses três filhos, pelo menos um vai acabar como eu, o ‘sobra’. E isso dói, isso me preocupa”, disse o duque de Sussex.

O filho mais velho de William, o príncipe George, de nove anos, é o segundo na linha de sucessão ao trono, atrás de seu pai, enquanto seus irmãos mais novos, Charlotte, de sete anos, e Louis, de quatro, são o terceiro e o quarto, respectivamente.

Harry, pai de dois filhos, acrescentou ao The Telegraph que nunca permitiria que seu filho de três anos, Archie, passasse pelas experiências traumáticas que ele e seu irmão enfrentaram.