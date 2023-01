‘Spare’: Harry fez raros comentários sobre o relacionamento da Lady Di e do rei Charles

Em seu livro de memórias lançado há uma semana, Spare, o duque de Sussex escreveu sobre o “rompimento conturbado” de seus pais, o rei Charles e a princesa Diana.

Entre as polêmicas confissões de seu livro, que incluíam seu atrevido presente de casamento para a princesa Kate e a verdade por trás de seu anel de noivado, o príncipe Harry se abriu sobre como sua dinâmica familiar mudou após a separação do seus pais, anunciada pelo primeiro-ministro John Major em dezembro de 1992.

Embora ele tenha dito que eles “não tinham planos de se divorciar”, o divórcio foi finalizado em 1996, um ano antes da conhecida princesa do povo morrer em um acidente de carro em Paris.

O duque de Sussex contou que, na época, a sua escola pediu para que ele escrevesse cartas para sua família: “Na melhor das hipóteses, isso era incômodo. Eu mal conseguia me lembrar de quando papai e mamãe não eram divorciados, então escrever para eles sem tocar em suas queixas mútuas, sua separação complicada, exigiu a sutileza de um diplomata de carreira”.

Ele continuou dando exemplos sobre as suas dificuldades em perguntar sobre a vida dos pais, sem mencionar um ao outro, nessas cartas. Como no exemplo abaixo:

“Querido pai, como está a mamãe? Hm. Não.”

“Querida mamãe, papai diz que você não... Não.”

O príncipe Harry admitiu que também foi solicitado a escrever uma carta final para sua mãe após a morte dela como um meio de aceitar sua perda, mas disse que lamenta não ter levado a tarefa a sério.

Harry também falou sobre o relacionamento do seu pai com Camilla, a rainha consorte, e admitiu que ele e o príncipe William não queriam que o casamento acontecesse.

“Não achamos que fosse necessário. Achamos que faria mais mal do que bem”, reiterou ele durante uma de suas entrevistas na televisão na CBS com Anderson Cooper. “Por que ir tão longe quando você não precisa necessariamente? Queríamos que ele fosse feliz. E vimos como ele estava feliz com ela. Então, na época, foi ‘OK’”.