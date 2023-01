No clima do Carnaval, escolas de samba de São Paulo têm ensaios abertos

Ensaio no Sambódromo do Anhembi (Foto: Reprodução/Instagram)

O ano só começa depois do Carnaval para você? Já dá para entrar no clima da festa então: até o dia 9 de fevereiro, o Sambódromo do Anhembi recebe ensaios técnicos abertos para o público, com entrada gratuita.

Mais de 30 escolas de samba desfilam pela avenida, incluindo a atual campeã do Carnaval paulistano, Mancha Verde. A agremiação ensaia o enredo “Oxente - Sou Xaxado, Sou Nordeste, Sou Brasil” em três datas: 22 e 27 de janeiro e 4 de fevereiro.

Além das escolas do grupo especial, as agremiações de divisões de acesso também recebem a oportunidade de fazer o ensaio técnico no Sambódromo nesta fase.

A Liga das Escolas de Samba de São Paulo divulgou a programação completa, confira:

20/01 (sexta-feira)

20h30 - X-9 Paulistana

21h45 - Mocidade Alegre

23h - Brinco da Marquesa

21/01 (sábado)

18h - Torcida Jovem

19h15 - Morro da Casa Verde

20h30 - Vai-Vai

21h45 - Tom Maior

23h - Camisa Verde e Branco

0h15 - Nenê de Vila Matilde

22/01 (domingo)

18h - Imperador do Ipiranga

19h15 - Colorado do Brás

20h30 - Leandro de Itaquera

21h45 - Mancha Verde

24/01 (terça-feira)

20h30 - Camisa 12

21h45 - Dom Bosco de Itaquera

23h - Estrela do Terceiro Milênio

25/01 (quarta-feira, feriado)

18h - Independente Tricolor

19h15 - Unidos de Vila Maria

20h30 - Dragões da Real

21h45 - Mocidade Unida da Mooca

26/01 (quinta-feira)

20h30 - Acadêmicos do Tatuapé

21h45 - Rosas de Ouro

27/01 (sexta-feira)

20h30 - Águia de Ouro

21h45 - Mancha Verde

23h - Acadêmicos do Tucuruvi

0h15 - Nenê de Vila Matilde

28/01 (sábado)

18h - Uirapuru da Mooca

19h15 - Estrela do Terceiro Milênio

20h30 - Barroca Zona Sul

21h45 - Império de Casa Verde

23h - Gaviões da Fiel

0h15 - Imperatriz da Pauliceia

29/01 (domingo)

18h - Primeira da Cidade Líder

19h15 - Pérola Negra

20h30 - X-9 Paulistana

21h45 - Camisa 12

02/02 (quinta-feira)

20h30 - Morro da Casa Verde

21h45 - Vai-Vai

23h - Unidos do Peruche

03/02 (sexta-feira)

20h30 - Colorado Do Brás

21h45 - Tom Maior

23h - Estrela do Terceiro Milênio

0h15 - Camisa Verde e Branco

04/02 (sábado)

18h - Acadêmicos do Tucuruvi

19h15 - Águia de Ouro

20h30 - Mocidade Alegre

21h45 - Mancha Verde

23h - Unidos de Vila Maria

0h15 - Rosas de Ouro

05/02 (domingo)

18h - Mocidade Unida da Mooca

19h15 - Dragões da Real

20h30 - Acadêmicos do Tatuapé

21h45 - Independente Tricolor

09/02 (quinta-feira)

20h30 - Barroca Zona Sul

21h45 - Império de Casa Verde

23h - Gaviões da Fiel

