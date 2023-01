[EXCLUSIVA] Estrela de ‘Emily em Paris’, Søren Bregendal, revela inspiração de arco para 4ª temporada e fala sobre seu personagem

[EXCLUSIVA] Estrela de ‘Emily em Paris’, Søren Bregendal, revela inspiração de arco para 4ª temporada e fala sobre personagem Emily in Paris. Søren Bregendal as Erik in episode 205 of Emily in Paris. Cr. Stéphanie Branchu/Netflix © 2021 (STÉPHANIE BRANCHU/NETFLIX/STÉPHANIE BRANCHU/NETFLIX)

Criada por Darren Star, a terceira temporada de ‘Emily em Paris’ aterrissou à Netflix pouco antes do Natal e trouxe consigo um final caótico entre relações de romance e carreira. Ainda com todas as complexidades no âmbito amoroso e de trabalho, Emily Cooper (Lilly Collins) abriu mão de seu retorno a Chicago e decidiu continuar sua aventura na capital francesa.

Ao se tratar de grandes reviravoltas na vida amorosa e no trabalho, Mindy Chen (Ashley Park), a melhor amiga de Emily, passou por um término de relacionamento e se deparou com um novo amor. Contudo, seu ex-namorado, Benoit (Kevin Dias), retorna ao final da temporada com a notícia de que eles foram convocados para representar o país no Eurovision Song Contest (Festival Eurovisão da Canção).

A ideia de levar a série ao Eurovision na próxima temporada pode ter sido inspiração da participação de Søren Bregendal, o intérprete de Erik DeGroot, no festival. Em entrevista ao Metro World News, o ator revelou acreditar que seu histórico na competição impulsionou os escritores a inserir mais do universo na trama.

“Os escritores vieram até mim, me perguntaram e queriam saber mais sobre todo o universo. Acho que ninguém sabe disso, realmente, fora da série. Mas sim, então eu acho que pelo menos isso, definitivamente, os empurrou para essa ideia”, contou.

A passagem do ator no festival aconteceu em 2016 na boyband Lighthouse X, representando a Dinamarca. O grupo contou com a vitória do Dansk Melodi Grand Prix 2016 e garantiu sua passagem na competição para o Eurovision, na capital da Suécia, em Estocolmo.

Profundidade de Erik DeGroot

Dentre diversos arcos românticos, o fotógrafo holandês, Erik DeGroot (Søren Bregendal), protagonizou um romance com Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) e apresentou as múltiplas camadas emocionais de química, entrega, incerteza e mágoa.

Em conversa com Søren Bregendal, o ator abriu espaço para refletir as profundidades de seu personagem, conforme os arcos em que foi inserido na trama. Ele também comentou sobre o triângulo amoroso de Emily, Aflie e Gabriel e sua experiência, de modo geral. Confira a conversa na íntegra:

Como foi interpretar Erik DeGroot na série, além da experiência geral?

Interpretar Erik foi interessante e divertido. Fui escalado para a série e entrei em contato com Philippine, que interpreta Sylvie. Eu não conhecia Philippine antes, então eu queria me sentar com ela e ter uma conversa para entender se víamos as coisas da mesma perspectiva.

Era como essas situações em que você conhece uma pessoa e instantaneamente sabe que se conecta de coração. Como ator, obviamente é possível trabalhar sem aquela química entre atores, mas ter em uma química é algo muito bom. — Søren Bregendal

Nos sentamos e mergulhamos naquilo. Tínhamos tantas perspectivas não apenas sobre ‘Emily em Paris’, mas na vida em geral. Isso criou esse espaço vulnerável, divertido e muito seguro de onde poderíamos trabalhar. É importante dizer que não é algo que se poder pode esperar, que você e seus coatores se conectem da maneira que Philippine e eu nos conectamos.

Para mim, foi muito interessante porque conseguimos explorar esse tema universal do amor através dos tempos. Sylvie está por volta de seus 50 e 60 anos de idade, assim como Philippine. Eu acho que Erik está por volta de seus 30 e poucos anos. Então, há cerca de 30 anos entre eles e essa diferença de idade é muito interessante de explorar. É uma mensagem importante para cada um de nós: ‘Qual é o tipo de vida amorosa certa para mim? Como eu descubro como encontrar o parceiro certo e todos esses ‘faça ou não faça’ que a sociedade impõe sobre nós?’ É muito interessante e bem escrito por Darren Stan e sua equipe.

Há alguma característica em Erik com a qual você se identifica?

Absolutamente. A odisseia de uma jornada para se tornar cada vez mais fiel ao que eu sinto que é genuíno e autêntico para mim e todo mundo está tentando investir nisso em suas próprias vidas. E pode ser difícil porque há tanta pressão da sociedade, de pais, amigos, de chefes e tudo isso. Nós meio que precisamos nos encaixar nessas caixas.

E sempre foi difícil para mim me sentir confortável [nessas caixas]. Isso simplesmente não acontece, então eu tive uma vida em que tentei caminhar conforme a batida do meu próprio tambor e é isso que Erik faz. Erik é aquele tipo de cara que olha para Sylvie e reconhece uma mulher poderosa extremamente talentosa e inteligente, mas também alguém que está um pouco envolvida na performance. Erik quer o que ele também vê, o sensível o vulnerável e o divertido.

Sylvie manteve alguns segredos de Erik, o que resultou em sua fuga durante a temporada, quando ele descobriu. Você acredita que ela poderia ter realmente amado e cuidado de Erik?

É definitivamente uma instalação de jornada de amor genuíno. Acho que ela conseguiu abaixar os ombros. Foi isso que vimos na 2ª temporada. Ela teve que confiar no processo de se entregar a outra pessoa. Sylvie é uma mulher tão poderosa e atraente. Mas há uma falta de autenticidade, calma e segurança emocional e Erik era engraçado o suficiente. 30 anos mais jovem do que ela e lhe proporciona esse tipo de segurança emocional.

Mas ela ainda está em uma luta dentro de si mesma. Escolhi trabalhar com Erik como alguém que questiona à Sylvie: ‘Você se atreve a saltar para o futuro do desconhecido, que é o emocional ‘deixar ir’, tirar toda a performance e estar conectada com essa parte sensível, ou se sente mais atraída pelo que sabe, sendo a versão antiga de Sylvie?’

Quando ela tenta equilibrar, Lauren vem e se torna um lembrete atraente da antiga Sylvie. Mas eu definitivamente acredito que ela ama Erik. Ela simplesmente não sabe realmente como ceder a isso.

Dentre tantas cenas, qual foi a mais memorável que você filmou na série?

Há uma cena na segunda temporada em que Erik é convidado por Sylvie para seu apartamento e temos essa conversa sobre seu passado como fotógrafo. Ele está em sua camisa e com sua cueca e Sylvie com sua camisa também... é tão calmo. É tão íntimo e é tão despojado de todo aquele ‘show-off’ parisiense.

Eles estão lá e se conectam em algo que é muito humano e se interessam em conhecer melhor um ao outro. É um lugar vulnerável, mas é muito bonito. Eles conseguem ser íntimos, se beijar e ceder a toda atração física. Há muitas boas lembranças.

A 3ª temporada nos apresentou um cenário caótico no desfecho. Com quem você acha que Emily vai acabar no final?

O engraçado é que antes de eu ser escalado para a série, vi a primeira temporada e virei fã imediatamente. Meu coração bate por Gabriel. É algo muito enraizado e genuíno, algo muito natural, parece saudável entre Emily e Gabriel. Eu amo Alfie e ele faz um ótimo trabalho. Mas como alguém assistindo de fora apenas apreciando a série, estou torcendo um pouco por Gabriel e Emily. — Søren Bregendal

Na próxima temporada, Mindy e seu ex-namorado, Benoit, se apresentarão no Eurovision. Coincidentemente, você cantou para a Dinamarca no Eurovision 2016. Como foi isso?

Sem tirar o crédito de ninguém, eu realmente acho que a razão pela qual os escritores foram com essa coisa de Eurovision é porque eles descobriram que eu participei. Os escritores vieram até mim e me perguntaram sobre todo o universo. Acho que ninguém sabe disso realmente fora da série. Mas sim, acho que isso definitivamente os empurrou para essa ideia. E foi uma experiência maravilhosa. — Søren Bregendal

Ganhámos a parte dinamarquesa e fomos para a Suécia, Estocolmo, que é um dos grandes países do Eurovision. Eles ganharam várias vezes. ABBA, obviamente, da Suécia, [por exemplo]. Eles nos cumprimentaram em Estocolmo, o que foi alucinante. Eu sou um grande fã do ABBA como qualquer outra pessoa. Fazer parte do Eurovision é algo único.

É um belo exemplo de pessoas de todas as ruas da vida que se reúnem, desfrutam em celebração da diversidade da música de diversão e vulnerabilidade. As pessoas são muito solidárias e todos sentem que podem tirar suas máscaras e ser quem quer que sejam nesse ambiente, é exatamente disso que precisamos. Tenho orgulho de ser um dos artistas que encheu aquela sala de música. É uma lembrança maravilhosa.

Existem tipos de personagens com características diferentes de Erik que você gostaria de interpretar no futuro?

Eu gosto de ir fundo, eu gosto de descer nas partes mais escuras, porque há muito ouro escondido por baixo. Há tanta criatividade escondida no escuro. Então, não há nada a temer de que realmente precisamos nos acostumar a trabalhar dentro desses subterrâneos de ser humano, então eu adoraria interpretar personagens que são mais sombrios.

É muito normal que os atores queiram ir a lugares onde eles possam expressar emoções e sentimentos mais primitivos, porque é uma coisa tão libertadora ser capaz de trabalhar a partir desse lugar. Especialmente a nossa sociedade luta para encontrar uma expressão natural das partes primitivas de nós como seres humanos, há muito tabu. — Søren Bregendal

Há tanta supressão de emoções naturais que precisam ser expressas para que possamos crescer juntos. Nem tudo é como em ‘Emily em Paris’. É maravilhoso que tenhamos esse tipo de coisa séria e nossa vida também seja colorida. Explosão de diversão e alegria, mas também é escuro e corajoso e eu adoraria interpretar mais a partir desse tipo de papel também.

