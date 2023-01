BBB: relembre os participantes que movimentaram o edredom em cenas quentes no reality

Quem aí já não vê a hora de dar aquela espiadinha? Nesta segunda-feira (16), o BBB 23 vai começar, contando com 20 participantes, divididos entre os grupos camarote e pipoca.

O clima da primeira semana geralmente é de muita paquera, risadas e novas amizades. E, se tem uma coisa que o BBB nunca decepciona são os casais que se entregam dentro da casa, e esquecem até mesmo das câmeras e do pay per view, balançando o edredom a qualquer hora do dia.

Tem quem julgue as cenas picantes e tem quem goste. Independentemente de qual grupo você se encaixa, vamos aproveitar o clima de BBB e relembrar quem foram os casais que não se intimidaram com as câmeras?

Relembre os participantes que movimentaram o edredom no reality, dos mais recentes, para os mais antigos

BBB 22: Maria e Eliezer

Maria e Eliezer balançaram o edredom do quarto lolipop na última edição do BBB, transando no quarto com os participantes ali mesmo. Teve quem achou falta de respeito, e quem achou graça. Maria foi uma participante que definitivamente, fez tudo o que tinha vontade em 2022.

BBB 22: Natália e Eliezer

Eliezer aproveitou muito bem o Big Brother. Assim que Maria foi expulsa, ele não perdeu tempo e aproveitou que já havia beijado na Natália e que o clima entre os dois estava quente, os dois viveram um romance até a saída deles, com direitoa muito sexo.

Só para pedir música no Fantástico, Eliezer agora está com outra participante, a Viih Tube, com quem terá um filho.

BBB 21: Fiuk e Thaís

O filho do cantor Fábio Junior, mostrou que é tão galã quanto o pai e fez Thaís suspirar por ele em 2021. O casal protagonizou momentos embaixo do edredom na edição 21 do programa e teve até o Fiuk chorando no banheiro após uns amassos, apesar de ter garantido que não transou com a participante.

BBB 20: Marcela e Daniel

Não é de hoje que as pessoas estão desinibidas e não ligam para o fato de estar no mesmo quarto que os brothers e sisters. Marcela e Daniel movimentaram a edição 20 e os edredons, ao se acariciarem enquanto os outros participantes dormiam no quarto.

BBB 19: Hana Khalil e Alan

Um pouco mais discretos do que os casais dos programas mais recentes, Hana e Alan balançaram o edredom no quarto do líder. Com muitos movimentos envolventes e uma respiração ofegante.

BBB 16: Matheus e Maria Cláudia

Quem aí não pretendia dormir de conchinha com um amigo ou amiga e acabou deixando rolar algo mais? É o que aconteceu com Cacau e Matheus, na edição 16 do BBB. O casal transou durante o programa e inclusive, mantiveram a relação até 2019.

BBB 15: Fernando e Aline

Uma das cenas icônicas do casal, é quando Aline resolveu “aliviar” Fernando, que estava com tesão e, acabou ficando com o rosto sujo ao finalizar a sua “mãozinha”. O casal protagonizou outras cenas bem quentes embaixo do edredom e, quando a sister foi eliminada, Fernando protagonizou novas cenas quentes com outra sister da edição, a Amanda.

BBB 14: Clara e Vanessa

O primeiro casal gay do programa foi para ninguém botar defeito: Clara e Vanessa se amaram muito dentro da casa mais vigiada do Brasil. Depois que o programa havia acabado, Vanessa acabou revelando em seu Instagram que fez sexo com Clara Aguiar no confinamento e ainda disse que o ato durou 33 minutos.

BBB 14: Franciele e Diego

O casam mais quente de todas as edições do “Big Brother Brasil”, Fran e Diego protagonizaram cenas bem picantes debaixo do edredom. À época, a ex-BBB até admitiu que fez sexo pelo menos 2 vezes por semana com Diego. Os dois estão casados até hoje e são pais de Enrico, de 1 ano.

BBB 14: Roni e Tatiele

O casal não perdeu tempo e, já na segunda festa do programa, foram para o quarto do líder movimentar o edredom. Roni e Tatiele estavam tão a vontade, que fizeram sexo mesmo com a participante Amanda dormindo no mesmo quarto.

BBB 13: André e Fernanda

Fernanda não só levou o prêmio da edição 13 do BBB, mas também protagonizou cenas quentíssimas durante o programa, ao lado de André. Na primeira vez que o casal foi transar, Fernanda Keulla, pediu para os colegas saírem do quarto e eles aceitaram o pedido, deixando que os fãs de pay per view ficassem felizinhos com as cenas embaixo do edredom.

BBB 13: Andressa e Nasser

O casal considerado o mais fofo da edição também dividiu a cama e momentos picantes na telinha. O casal Nadessa está junto até hoje e oficializou a união em 2021, em uma cerimônia íntima.

BBB 11: Maria e Wesley

Mesmo com o participante Wesley tendo sido eliminado já na segunda semana do BBB, ele e Maria protagonizaram as cenas mais quentes da edição. Após a saída do brother, Maria ainda emendou um romance com o brother Mauricio.

BBB 7: Alemão e Fani

Alemão e Fani fazem parte do primeiro “trisal”, ou triângulo amoroso do BBB, com a participante Iris, que era apaixonada por Diego. Mas, quem protagonizou cenas quentes embaixo do edredom mesmo, foi Fani e Alemão. Ao sair, ela garantiu que não passou de bons amassos: “Fui para debaixo do edredom, mas foram só alguns amassos, justamente para não me arrepender depois. Eu saía quando a coisa esquentava”, disse a ex-BBB.

BBB 3: Sabrina Sato e Dhomini

A apresentadora Sabrina Sato e Dhomini curtiram diversos momentos picantes durante a segunda edição do programa. Em um post de Sato sobre o BBB, em 2021, em que a gata pergunta o que as pessoas lembravam daquela edição, a conta oficial do reality show da Globo não perdeu tempo e entrou para a brincadeira: “Lembro vc arrumando, amarrando o edredom para fazer uma cabaninha. kkkk não sei o que rolava lá embaixo kkkk”.

BBB 1: Xaiane e Bambam

Não foi só com Maria Eugênia que Bambam viveu uma história de amor na primeira edição do BBB. Kléber Bambam e Xaiane tiveram noites quentes embaixo do edredom. Mas, claro, nada que se compare com as cenas das edições atuais, em que os brothers e sisters estão bem mais soltos.

Esquecemos de alguém? Lembra de mais algum casal que balançou muito o edredom durante seu tempo no reality? Conta aqui pra gente.