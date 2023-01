BBB 23: quando será liberado o pay per view desta edição para assistir aos participantes ao vivo?

Ansioso para dar aquela espiadinha? Com 20 participantes divididos entre os grupos camarote e pipoca, a edição do BBB 23 começa nesta segunda-feira (16), com apresentação mais uma vez de Tadeu Schmidt.

E, uma pergunta que tem rondado os internautas é: quando finalmente será liberado o serviço de pay per view, com as câmeras ao vivo e todos os detalhes da nova temporada do programa?

Nós te contamos a seguir!

Para o Big Brother Brasil 23, as câmeras do pay per view serão liberadas logo após a edição ao vivo que acontece hoje e que está programada para ser exibida depois da novela Travessia. Curioso para saber o que vem por aí?

