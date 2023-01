Lady Di: como o perfume favorito da princesa ajudou o príncipe Harry na terapia?

Em seu livro de memórias lançado nesta semana, Spare, o príncipe Harry conta sobre o dia que levou um frasco de um dos perfumes favoritos de sua mãe, princesa Diana, para uma sessão de terapia enquanto processava sua dor após a morte prematura dela.

O trecho em questão, divulgado pela Page Six, dizia: “No início da nossa sessão, levantei a tampa e respirei fundo. Como um comprimido de LSD”, escreveu ele. “Li em algum lugar que o olfato é o nosso sentido mais antigo, e isso combina com o que experimentei naquele momento, imagens surgindo do que parecia ser a parte mais primitiva do meu cérebro”.

O perfume em questão? ‘First’ por Van Cleef & Arpels, que apresenta notas de jacinto, rosa, jasmim, âmbar e sândalo.

Esta não é a única fragrância amada pela família real. Os favoritos da princesa Diana também incluem Diorissimo de Christian Dior, Bluebell de Penhaligon e mais.

“Ela sempre, sempre, sempre usava perfume, o que é uma grande coisa na vida de uma mulher”, disse sua maquiadora, Mary Greenwall, à ABC News em 2014. “É uma espécie de toque final de beleza, sair com um cheiro divino, chique e individual”.

Além do perfume preferido de Diana, o príncipe Harry também fez referência à colônia de seu pai, Dior Eau Sauvage, em suas tão esperadas (e polêmicas) memórias, e lembrou-se de ter sentido o cheiro da fragrância na noite anterior à morte de sua mãe, em 1997.

“Meu pai estava sempre sentindo o cheiro das coisas. Comida, rosas, nosso cabelo. Ele deve ter sido um cão de caça em outra vida“, escreveu o duque de Sussex, acrescentando que “talvez ele tenha cheirado todas aquelas longas vezes porque era difícil sentir o seu próprio cheiro, com o Eau Sauvage”, continuou Harry. “Tinha um toque florido, com um toque de algo áspero, como pimenta ou pólvora, foi feito em Paris, dizia no frasco e isso me fez pensar na mamãe”.