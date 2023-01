João Côrtes volta ao set de gravação para viver diplomata em ‘Rio Connection’

Após participar das séries “Passaporte para Liberdade”, de 2021, e “Encantado’s”, de 2022, o ator João Côrtes já tem um novo trabalho na Globo. O famoso foi confirmado em uma nova série internacional, chamada “Rio Connection”.

Em produção desde o ano passado, a série é feita em parceria com a Sony e será totalmente em inglês. Mesmo sem data, a previsão é que ela estreie ainda neste ano, no Globoplay, plataforma de streaming do grupo.

Na história, João Côrtes interpreta Alberto Martim, um diplomata brasileiro que se envolve com a máfia italiana e acaba sendo a peça chave no tráfico de drogas da época, tema central da história dirigida por Mauro Lima, que é baseada na história real de uma quadrilha da Europa que, nos anos 1970, elegeu o Brasil como ponto estratégico para escoamento de heroína nos Estados Unidos.

Além de João, a atriz Marina Ruy Barbosa também está no elenco. Na série, ela será vista em cenas quentes com o ator francês Aksel Ustun, que é conhecido no Brasil por atuar em Gangues de Londres e será o par romântico da ruiva.

Nas redes sociais, o ator francês mostrou um pouco do seu personagem e disse: “A transformação começou. Mal posso esperar para vocês conhecerem meu novo personagem”, escreveu o famoso, em inglês.

Os atores Rodrigo Simas e Johnny Massaro também estavam escalados para a trama, que será exibida no streaming, mas tiveram que deixar o elenco para se dedicar a outros projetos. Rodrigo, que interpretou Alejandro na novela “Salve-se Quem Puder”, em 2020, foi escalado “As Aventuras de José e Durval”, série do Globoplay inspirada na vida e carreira de Chitãozinho & Xororó.

Já Johnny Massaro não conseguiu conciliar as gravações de “Verdades Secretas 2″, que também entrou no catálogo do canal de streaming da Globo. Porém, apesar das baixas, o elenco de “Rio Connection” conta com Maria Casadevall, Carla Salle e Nicolas Prattes. Bruno Gissoni.

As gravações da série “Rio Connection” estão acontecendo em locações no exterior e, também, nas cidades de São Paulo e no Rio de Janeiro.

Além dos nomes ditos acima, o elenco conta com Bruno Gissoni, Carla Salle, Maria Casadevall, Nicolas Prattes, Alexandre David, Julia Konrad e Sandro Isaack.

A série “Rio Connection” é uma produção da Globo e da Sony, que firmaram um acordo para a gravação de três séries em língua inglesa. Uma delas, inclusive, já está completamente pronta, que é “O Anjo de Hamburgo”, com Sophie Charlotte e Rodrigo Lombardi, e deve ser lançada em breve.

