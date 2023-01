Há 22 anos na TV: Luciana Gimenez se compara com Ana Maria Braga; entenda

Luciana Gimenez já ficou conhecida por seu trabalho como modelo internacional e por seus relacionamentos amorosos. Mas, recentemente, a apresentadora da RedeTV! desabafou e disse que nunca ganhou nenhum mérito por trabalhar há mais de 20 anos no comando do “Superpop”.

Aos 53 anos, a famosa fez uma comparação com Ana Maria Braga, apresentadora do “Mais Você”, e disse que ela também faz parte da cultura brasileira: “Faço um programa há 22 anos na TV brasileira e não se tocam da minha importância, e da importância para a cultura do Brasil. Falam muito da Ana Maria, ótimo, mas eu já estou há 20 anos no horário nobre, né?”, disse ela ao conversar com o UOL.

Luciana Gimenez sofre acidente em Aspen e passa por cirurgia (Reprodução/Instagram)

Porém, mesmo com tantos anos em uma mesma emissora, Luciana Gimenez confessa que as pessoas seguem lembrando que ela é mãe do filho do astro do rock Mick Jagger. No desabafo, a apresentadora da RedeTV! disse que não nasceu em berço de ouro e enfrentou momentos difíceis.

“Se você não nasceu ‘pobrinha’ e não passou por muitas dificuldades, parece que você está fazendo algo errado. Me tratam como se tudo sempre tivesse sido fácil. ‘Ah, teve um filho com Mick Jagger, outro filho com o dono da RedeTV!, é alta, bonita, e está tudo certo’. Não nasci em berço de ouro. Sou provedora de muitas pessoas. Me esforço para isso”, disse a famosa.

De férias do "Mais Você", Ana Maria Braga viaja com o neto para a África do Sul (Reprodução/Instagram)

No desabafo, Luciana também faz uma comparação com a cantora pop Jennifer Lopez. “Vi um documentário da Jennifer Lopez em que ela fala que nunca recebeu prêmios, sempre foi desvalorizada, e eu me sinto assim”, relata.

A apresentadora finaliza a entrevista dizendo que não é apenas uma figura da mídia, mas também um ser humano. Cansada, ela promete não se calar mais: “Falam das celebridades como se elas não fossem um ser humano. Parece que estamos ali só para gerar entretenimento ao outro, e eu sempre fui uma pessoa que nunca rebateu. Chegou a hora de poder contar a minha história com as verdades.”

