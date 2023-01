De volta às novelas, Deborah Secco vai reviver personagem em “Vai na Fé”

Após estrear como comentarista da Copa do Mundo de 2022, Deborah Secco está de volta às novelas e fará uma participação especial em “Vai na Fé”, produção substituta de “Cara e Coragem”, na Globo.

A famosa vai aparecer logo nos primeiros capítulos da trama, que estreia na segunda-feira (16), e vai reviver a atriz Alexia Máximo, uma das suas personagens mais recentes, que fez parte da história de “Salve-se Quem Puder”, outro folhetim das 19 horas, escrito por Daniel Ortiz.

Em “Vai na Fé”, novela escrita por Rosane Svartman, a famosa correrá atrás dos serviços do escritório de advocacia de Lumiar (Carolina Dieckmann), que é uma mulher bem-sucedida, segundo informações da jornalista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Além dela, Diego Montez, que interpretou o personagem William de “Bom Sucesso”, escrita por Svartman com Paulo Halm, também vai retornar ao elenco da novela.

A trama ainda conta com José Loreto, Leticia Salles e Azzy, rapper. Renata Sorrah vai interpretar a mãe de Loreto. Outros nomes estão confirmados: Luis Lobianco, Regiane Alves, Mel Maia, Sheron Menezzes, Emilio Dantas e Samuel de Assis. Entre os papéis especiais, estão Claudia Ohana e Zécarlos Machado, além da ex-atriz do remake de “Pantanal” Bella Campos, Jean Paulo Campos, Gabriel Contente, Elisa Lucinda e Caio Manhente.

Antes mesmo de estrear, Vai na Fé tem a missão de reverter a crise de audiência enfrentada pelo canal da família Marinho no horário das sete da noite. A trama vai seguir no ar até o início do segundo semestre deste ano.

O elenco de "Vai na Fé" conta com Sheron Menezzes, Samuel de Assis, Carolina Dieckmann, Emílio Dantas, Che Moais, José Loreto, Renata Sorrah, Regiane Alves, Bella Campos, Mel Maia, Caio Manhente, Jean Paulo Campos, Gabriel Contente, Zé Carlos Machado, Cláudia Ohana, Elisa Lucinda, Jonathan Haagensen, Letícia Salles, Orlando Caldeira, Luis Lobianco e Marcos Veras, entre outros famosos.

