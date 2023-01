‘And Just Like That’: Carrie Bradshaw se reúne com velha paixão em novas fotos da 2ª temporada

And Just Like That... | Instagram

E, de repente, Carrie Bradshaw está de volta com... Aidan?

Parece que os fãs do #teamAidan podem se alegrar, porque para a segunda temporada de And Just Like That..., da HBO Max, John Corbett irá reprisar o papel, e isso pode acabar significando que ele e Carrie (Sarah Jessica Parker) vão ficar juntos.

Por que pensamos isso? Bem, uma nova série de fotos foi compartilhada na conta oficial da série no Instagram, onde a legenda dizia: “Shh. Não conte a ninguém”.

Nas fotos tiradas por Craig Blankenhorn, os personagens de Parker e Corbett são vistos andando pelas ruas de Nova York de mãos dadas e ficando bem confortáveis. E sem surpresa alguma, Carrie veste uma roupa de arregalar os olhos.

Seu visual inclui um vestido de botão lavanda combinado com botas de veludo até o joelho. Por cima do vestido, a protagonista está com uma jaqueta xadrez e uma capa rosa choque adornada com babados.

Foi confirmado pela primeira vez que Corbett reprisaria seu papel como Aidan em agosto de 2022. Em uma reportagem do Deadline, eles escreveram: “Corbett está definido para um arco substancial de vários episódios.”. Essa confirmação veio depois de meses com o ator provocando que ele poderia retornar ao universo de Sex and the City, mesmo que ele nunca tenha feito uma participação especial na primeira temporada de And Just Like That...

Agora, com essas primeiras fotos de Aidan e Carrie juntos, parece seguro dizer que pelo menos haverá algo romântico entre os dois (e agora estamos ainda mais curiosos depois que essas fotos saíram de Carrie em um vestido de noiva ...).

A segunda temporada continuará seguindo a vida amorosa de Carrie e Miranda (Cynthia Nixon). Kristin Davis também irá reprisar seu papel como Charlotte, mas veremos apenas Samantha (Kim Cattrall) por meio de uma mensagem de texto.

Ainda não há data de lançamento oficial para a segunda temporada.