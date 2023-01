‘Pânico 6’ é uma “grande reinvenção”, diz cocriador da franquia

‘Pânico 6’: Jenna Ortega fala sobre cenas de perseguição do assassino mascarado (Reprodução/Paramount Pictures)

‘Pânico 6′ está cada vez mais perto de ganhar vida nas telas dos cinemas e aponta para altas expectativas. Com a data de estreia prevista para o dia 10 de março deste ano (dia 9, no Brasil), o cocriador Kevin Williamson aclamou o trabalhado feito na próxima sequência da franquia. De acordo com ele, o resultado foi “absolutamente” chocante.

Diferente dos longas anteriores, o Ghostface fará suas vítimas na caótica cidade de Nova York. Foram cinco filmes com a trama na cidade fictícia de Woodsboro, rendendo malas de mudança e um adeus ao local – tanto para as presas em potencial quanto para o assassino mascarado.

“Não parece ‘Parte 6′, parece que você está assistindo a essa grande, enorme e nova reinvenção”, revelou Williamson, que está de volta no cargo de produtor executivo. “Eu amo, amo, amo, amo o sexto filme. Eu assisti ao filme com um grande sorriso no rosto. Acho que é tudo e muito mais. E ir para Nova York foi incrível. O filme parece novo, fresco, uma nova saga.”

“A Radio Silence é incrível, eles são as pessoas perfeitas para assumir a tocha. Adoro Pânico VI”, continuou. “É muito bom. É ótimo. Não tem jeito. Estou muito feliz com o resultado… tenho realmente todo aquele entusiasmo por isso. Estou muito empolgado.”

Veja mais:

Elenco principal

Além dos personagens da nova fase da franquia, Hayden Panettiere estará de volta como Kirby, de ‘Pânico 4′, bem como Courteney Cox dando vida a Gale Wheaters, a icônica jornalista presente em todos os filmes da franquia.

A trama de ‘Pânico 6′ terá como foco Sam e Tara (Melissa Barrera e Jenna Ortega), as novas protagonistas do filme – apresentadas no longa anterior. A dupla de irmãs passará a viver em Nova York ao lado de Mindy (Jasmin Savoy Brown) e Chad (Mason Gooding), outros dois sobreviventes dos últimos ataques.

Neve Campbell, intérprete da ‘final girl’ Sidney Prescott, deixou a franquia e não fará parte da próxima sequência.

Assista ao trailer de ‘Pânico VI’: