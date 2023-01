Humorista Gustavo Mendes pode ter mentido sobre assalto; polícia civil investiga

Famoso por imitar a ex-presidente Dilma Rousseff, o humorista Gustavo Mendes está sendo investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais, após ter sido assaltado em Juiz de Fora (MG). Na ocasião, o famoso teria levado golpes de pedra no rosto e na cabeça.

Segundo a polícia mineira, a versão sobre o assalto teria sido descartada e foi concluído que o que houve foi uma lesão corporal. Com isso, o curso da investigação mudou e o comediante virou alvo para saber se ele agiu de má-fé em seu depoimento.

Gustavo Mendes ficou famoso com a imitação de Dilma Rousseff (Reprodução)

“Se for comprovado que a vítima mentiu dolosamente, alegando que teria sido assaltada, poderá responder pelo crime de denunciação caluniosa ou comunicação falsa de crime, mas as apurações prosseguem”, afirmou o delegado Daniel Buchmuller, que já encontrou o suspeito da agressão.

A notícia de que teria mentido em seu depoimento deixou Gustavo Mendes chocado. Em nota, o humorista, que fez sucesso em programas de TV, reforçou aquilo que disse aos policiais, afirmando que o homem que o agrediu estava com a mão por baixo da camisa para simular uma arma e que depois que ele percebeu que não se tratava de um revólver foi para cima dele, mas acabou levando uma pedrada.

LEIA TAMBÉM: Fabio Porchat anuncia fim de casamento de 5 anos e desabafa: ‘A vida é assim’

Em um vídeo, postado nas redes sociais, o comediante deu mais detalhes da sua versão: “Fui agredido com duas pedradas para matar. E agora, segundo o delegado, não foi furto, foi só agressão. Lógico que houve agressão, não posso trabalhar por estar assim. Mas traga esse cara ao público. Se não foi tentativa de assalto, o que foi? Colocar em cheque minha versão e invalidar? Estou com medo da galera extremista”, disse o comediante em vídeo.

Caso de Thiago Rodrigues

No começo do ano, o ator Thiago Rodrigues também foi à polícia alegando que teria sido vítima de um assalto. Na época, o famoso, de 42 anos, foi internado no Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro, com ferimentos na cabeça.

Thiago Rodrigues levou pontos na cabeça (Reprodução/Instagram)

A primeira hipótese foi de que ele teria sido espancado durante um assalto, mas as investigações concluíram que não houve um crime. Segundo a delegada, o famoso se machucou sozinho ao cair na rua, já que as câmeras de segurança não mostram nenhum crime na região.

“Não houve falsa comunicação de crime porque o ator, em momento nenhum, deu início à investigação. A investigação teve início com base na matéria jornalística veiculada”, explicou a delegada em entrevista ao Splash.

LEIA TAMBÉM: Este sucesso fez Shakira ser acusada de plágio, mais uma vez