Este sucesso fez Shakira ser acusada de plágio, mais uma vez

Após lançar “Shakira Bzrp Musica Sessions 53″, música em que alfineta o ex-marido, Shakira pode estar em maus lençóis, mas não por causa de Gerard Piqué. Ao que tudo indica, a canção feita com o produtor Bizarrap teria sido um plágio, segundo uma acusação feita poucas horas depois de chegar às plataformas.

Segundo a cantora Briella, que compartilhou um vídeo no Twitter, Shakira teria copiado partes de “Solo Tú”, que foi lançada em junho de 2022. No entanto, para alguns seguidores não há plágio: “Não é plágio”, “aproveita o teu minuto de minuto” e “não tem nada a ver” foram alguns dos comentários feitos por anônimos.

Até o momento, Shakira não se pronunciou sobre a acusação de plágio na canção “Shakira Bzrp Musica Sessions 53″, que já conta com mais de 29 milhões de visualizações no YouTube, desde seu lançamento em 11 de janeiro.

Para quem ainda não ouviu, na letra, Shakira deixa clara uma mensagem para seu ex-marido, o ex-jogador de futebol Gerard Piqué que assumiu um novo relacionamento com Clara Chia Marti, de 23 anos.

LEIA TAMBÉM: ‘Pânico 6′ é uma “grande reinvenção”, diz cocriador da franquia

Com frases como “Eu valho duas de 22. Você trocou uma Ferrari por um Twingo” e “Você pensou que me machucou e me deixou mais forte, as mulheres não choram mais”, a cantora mostra claramente sua percepção a respeito da postura do ex.

Após 12 anos de relacionamento, sendo 11 de casamento, a separação de Shakira e Piqué foi anunciada em junho de 2022, após rumores afirmarem que a cantora teria flagrado uma traição do ex-jogador. Na ocasião, ele chegou a ser alvo de diversos comentários em suas redes sociais repudiando a sua atitude.

Vale lembrar que as músicas “Waka Waka”, “La Bicicleta” e “Loca”, que fizeram muito sucesso entre os fãs da cantora, também foram acusadas de plágio, mas a famosa não comentou, por enquanto, sobre isso.

Mi canción “Solo tú” (junio 2022) / La BZRP Session de Shakira (hoy)



Qué opinan ustedes? 🥺 pic.twitter.com/cEgnx7ZuIJ — Briella (@briellamusic) January 12, 2023

LEIA TAMBÉM: ‘Back to Black’: novo filme promete mostrar lado bom da carreira de Amy Winehouse