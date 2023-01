Cantora Lisa Marie Presley será enterrada na mansão Graceland, em Los Angeles

A cantora Lisa Marie Presley, filha de Elvis Presley, será enterrada ao lado do filho, Benjamin Keough, que morreu em 2020, na propriedade de Graceland, a antiga casa do astro do rock.

Segundo um representante da família, Elvis e outros membros da família também estão enterrados na propriedade. Antes disso, um comunicado foi divulgado: “Priscilla Presley [mãe da cantora] e a família estão comovidas e arrasadas com a trágica morte de sua amada Lisa Marie”.

No comunicado oficial, a mãe de Lisa falou sobre a filha: “Foi a mulher mais apaixonada, forte e amável que conheci”. Ao saber da morte da famosa, os fãs foram até a propriedade e deixaram mensagens nos muros que rodeiam a mansão. Ao que tudo indica, o velório será privado.

Filha única de Elvis Presley, a cantora morreu na última quinta-feira (12), aos 54 anos, quando foi encontrada por uma funcionária da mansão, que fica no subúrbio de Los Angeles, nos Estados Unidos. Ela chegou a ser levada para o hospital, onde foi induzida a um coma artificial e esteve sob assistência respiratória.

LEIA TAMBÉM: Humorista Gustavo Mendes pode ter mentido sobre assalto; polícia civil investiga

Além disso, Danny Keough, ex-marido de Lisa Presley, tentou fazer uma massagem cardíaca antes da chegada da ambulância, mas não obteve nenhum resultado positivo. Mesmo separado da famosa, ele vive na mansão.

Além de Benjamin Keough, Lisa Presley teve Riley Keough, que ganhou notoriedade por sua atuação na série “The Girlfriend Experience”, em 2016. Ele também manteve o controle de Graceland, a propriedade onde seu pai foi encontrado inconsciente em agosto de 1977, antes de ser transportado para um hospital onde foi declarado morto por parada cardíaca.

Lisa Marie Presley nasceu em 1968 e é proprietária da mansão Graceland, que era de seu pai, em Memphis, hoje uma atração turística popular. Ela tinha nove anos quando Elvis morreu em Graceland em 1977.

LEIA TAMBÉM: Este sucesso fez Shakira ser acusada de plágio, mais uma vez