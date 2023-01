BBB 23: Giovanna Leão pede perdão sobre polêmicas envolvendo seu nome

Giovanna está na casa de vidro do "BBB 23" (Divulgação/Globo)

Giovanna Leão não conseguiu entrar no “BBB 23″, mas foi uma das participantes mais polêmicas, até o momento, da edição, que começa oficialmente na segunda-feira (16). Após deixar a Casa de Vidro e curtir um tempo com a família, ela resolveu falar sobre os seus tuítes antigos, que foram resgatados pelos fãs do programa.

Acusada de cometer racismo, a empresária publicou uma nota oficial sobre as polêmicas envolvendo seu nome e pediu desculpas. Segundo ela, a nota é necessária, mesmo tendo “pouco tempo para absorver as informações”.

No texto, Giovanna diz que sua mentalidade mudou ao longo dos anos e que ela precisa se abrir com as pessoas e mostrar quem ela é atualmente.

“Com toda a sinceridade e por quantas vezes forem necessárias, quero pedir PERDÃO por minhas falas totalmente erradas, meu pensamento tão equivocado na época - comparada à atual vivência e consciência de classe que possuo hoje - pois na época eu era cercada apenas pela branquitude e seus privilégios. Mas isso não justifica o que fiz. Nada justifica!”.

A ex-BBB diz ainda que sabe de seus erros, mas está disposta a mostrar que não é a mesma pessoa de anos atrás: “Ao grupo que pertenci, e que nunca escondi ter entrado (pois não tem porque mentir para vocês ou fingir algo), espero que entendam que 1. foi há MUITOS anos, 2. a nomenclatura era usada de maneira geral e entre todas as pessoas que estavam no grupo e fora dele (e em outras redes sociais), 3. era um dos grupos mais famosos para divulgar lives, e 4. eu usava o espaço SOMENTE para divulgação de quando eu estava jogando on-line, assim como em outros vários e diversificados grupos!”, explicou.

“Perdão, perdão a todo mundo que ofendi, que despertei gatilhos, que machuquei, que entristeci. Por fim, reitero que, da mesma forma que não reproduzi esse erro nos últimos anos, me comprometo a estar cada vez mais receptiva e atenta a assuntos dessa temática para que nunca mais se repita, sempre em busca de evolução e aprendizado. Desculpa. Perdão”.

