BBB 23: Após deixar o reality show, Manoel Vicente passeia pelo Rio de Janeiro

Manoel Vicente não conseguiu entrar no “BBB 23″, mas o ex-morador da Casa de Vidro está curtindo uns dias no Rio de Janeiro antes de voltar para sua cidade. Recentemente, o psiquiatra foi visto ao lado de seu marido, Rafael Piza, andando pela Barra da Tijuca, bairro nobre da capital fluminense.

Ao visitar um shopping na região, Manoel e Rafael estavam felizes e se divertindo, mostrando que não foi tão ruim ser eliminado do reality show, mesmo antes dele começar. Eles também visitaram algumas lojas, além de andar por uma área externa.

Dentro da Casa de Vidro, quatro pessoas disputam duas vagas para entrar no "BBB 23" (Divulgação/Globo)

Com roupas leves e despojadas, o ex-participante do “Big Brother Brasil” também falou com pessoas que apoiaram sua entrada na casa. Vale lembrar que ele foi eliminado junto com Giovanna Leão, já que o público preferiu ver a entrada de Paula e Gabriel.

Antes de deixar a Casa de Vidro, o psiquiatra também ficou marcado por uma gafe. Ao vivo, ele chamou Tadeu Schmidt de Tiago, antigo apresentador do reality show: “Giovanna, o Tiago”, disse ele, cutucando a colega Giovanna Leão e fazendo referência a Tiago Leifert.

O psiquiatra foi alertado pela empresária que disse: “Que Tiago? É Tadeu, homem”. Com vergonha, Manoel Vicente não tinha onde se esconder e preferiu colocar as mãos no rosto enquanto escutava a bronca do apresentador: “Pelo amor de Deus, um ano já, uma temporada e você não aprendeu o nome ainda?”, disparou o famoso, brincando com a situação.

Vale lembrar que os novos participantes do “BBB 23″, divididos entre Camarote e Pipoca, já estão confinados em um hotel e devem entrar na casa na tarde da próxima segunda-feira (16), quando o reality show apresentado por Tadeu Schmidt começa. Ana Clara, que também fez parte do reality show da Globo segue comandando os bastidores e os programas exibidos pelo canal fechado Multishow.

