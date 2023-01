Após acidente, Luciana Gimenez desabafa e fala sobre sua rotina no pós-operatório

Após sofrer um acidente esquiando, a apresentadora Luciana Gimenez, de 53 anos, resolveu se pronunciar sobre o seu pós-operatório. Pelas redes sociais, a comandante do “Super Pop”, exibido pela RedeTV!, disse que sofreu uma fratura grave na perna e precisou passar por cirurgia.

Seguindo em repouso, depois que teve alta do hospital, ela disse que estava com muita dor: “Hoje é o meu quinto dia depois da minha operação. Fui operada no sábado, saí do hospital ontem e a única coisa que eu conseguia pensar é como que a gente não dá o devido valor para as coisas normais da vida”, começou a famosa.

Segundo ela, não foi nada fácil deixar o hospital nos Estados Unidos: “A vinda do hospital para cá, doeu tanto, tanto... Cada buraco na rua era uma dor absurda. Eu comecei a ter flashes do que aconteceu comigo. Apesar de eu não ter perdido a consciência, acho que a dor mascara muito a realidade que a gente está vivendo”.

Nos stories do Instagram, Luciana Gimenez contou aos fãs que não consegue dormir direito e que agora é torcer para não ter complicações: “Foi uma noite muito difícil porque eu estou muito sem posição. Eu quebrei a parte da perna, a fíbula, só que ela tem uma parte que quase despedaçou e a perna tem que ficar para cima porque está muito inchada e para não dar coágulo ou trombose, é isso que a gente está se preocupando”.

Além das injeções e da dor, a apresentadora da RedeTV! lembrou que estava junto com os filhos: “Os meus filhos me viram gritando de dor na hora que eu estava lá, quando eu estava caída. Eu estava esquiando com os dois, e vinha todo tipo de pensamento na minha cabeça. ‘Meu Deus, não quero que eles se apavorem, não quero que eles fiquem com medo de esquiar’. Mas é que doía tanto que eu não conseguia falar nada, eu tive que gritar”.

LEIA TAMBÉM: Este sucesso fez Shakira ser acusada de plágio, mais uma vez

No desabafo, a famosa disse que tentava segurar a bota e a perna, mas só conseguia olhar para Lorenzo, seu filho mais novo: “É aquela hora que passa tudo na sua cabeça, e você pensa: ‘o que eu vou ensinar para esse menino’. Só que não teve jeito... ali onde a gente estava na montanha, o sinal estava ruim”.

Segundo ela, duas pessoas pararam para ajudar no socorro, mas a primeira pessoa demorou uns 10 minutos, e chamou outra que demorou mais uns 15 minutos: “Meia hora fazendo o que a gente gosta, passa rapidinho, mas com dor é uma eternidade”.

Por fim, Luciana Gimenez desabafou sobre a rotina de tomar os remédios: “Aqui eles são muito comedidos com medicamentos. Então eles não podem medicar você até você chegar no hospital. Eles te dão um remedinho para poder levar você até embaixo da montanha. Agora eu posso dizer o que é uma dor de uma fratura e eu estou morrendo de medo. Nem sei do que eu estou com medo”.

LEIA TAMBÉM: Fabio Porchat anuncia fim de casamento de 5 anos e desabafa: ‘A vida é assim’