Travessia: Romulo Estrela aparece sem roupa e fãs elogiam o trabalho do ator

“Travessia” não conseguiu agradar os noveleiros da Globo, mas a trama também consegue chamar a atenção por causa de algumas cenas picantes, como as que envolveram os personagens de Romulo Estrela e Lucy Alves.

No capítulo da última quarta-feira (11), Oto e Brisa protagonizaram uma reconciliação sem edredom e deixou os telespectadores enlouquecidos, deixando a novela escrita por Gloria Perez entre os assuntos mais comentados nas redes sociais.

Na cena, que foi comparada com “Verdades Secretas”, novela de Walcyr Carrasco, Brisa vai até o apartamento de Oto para pedir o seu anel de noivado de volta e, ao abrir a porta, o hacker surge sem camisa, deixando a maranhense impactada. Apaixonados, eles não resistem e vão parar na cama e, em seguida, retomam o noivado.

Rômulo Estrela saiu de Verdades Secretas 2, mas Verdades Secretas 2 não saiu dele 🥵🥵 #Travessia



BRISOTO IS BACK pic.twitter.com/EAr0ox1Sdq — Best of Benício 💐 - #TeamBruna 🦏 (@favsbeniciio) January 12, 2023

A sequência foi muito elogiada pelos telespectadores de “Travessia”, que, além da cena quente, falaram sobre a atuação do casal. No Twitter, Romulo Estrela foi alvo de diversos comentários, como “eles se olhando é tudo para mim” e também sobre a química que há entre o casal da novela.

Teve ainda quem destacou a cena por causa do bumbum de Romulo, que foi exposto em “Travessia”, deixando a química entre Ari (Chay Suede) e Chiara (Jade Picon) no chão.

A BRISA E O OTO 🗣️🗣️ MDS É HOJE QUE O OTO VAI DESCADERAR ESSA MULHER #Travessia pic.twitter.com/JqanYayp5R — mia (@fuckingmaite) January 11, 2023

Guida atrapalha relacionamento de Moretti

No capítulo deste sábado (14), Guida (Alessandra Negrini) continuará sua saga de vingança contra Moretti (Rodrigo Lombardi). Depois de furar os pneus do carro do ex, a irmã de Leonor (Vanessa Giácomo) não se dará por satisfeita e seguirá atrapalhando um envolvimento amoroso do vilão.

Na cena, a mãe de Rudá (Guilherme Cabral) impedirá uma viagem dos dois quando aparecer e fizer uma proposta ousada à mulher: “Também adoro Madri, não tem noite mais alegre, mais animada que a noite de Madri”, falará o rival de Guerra (Humberto Martins), que mal sabe que está sendo fotografado pela sobrinha de Cotinha (Ana Lúcia Torre) do lado de fora do estabelecimento.

