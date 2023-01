‘The White Lotus’: estrela da série passou de ícone sexual à vencedora do Globo de Ouro

Jennifer Coolidge está vivendo um grande momento.

A estrela da série The White Lotus foi aplaudida de pé e levou para casa seu primeiro Globo de Ouro, após décadas de carreira em Hollywood. A atriz considerada “ícone do sexo” ganhou o Globo de Ouro de 2023 de Melhor Atriz Coadjuvante em Minissérie, Série Antológica ou Filme de TV por seu trabalho na série da HBO.

A gata aproveitou para revelar que está procurando por amor e trabalhando com Jennifer Lopez em um próximo filme.

Confira o porque afirmamos que a atriz de 61 anos está tendo seu melhor ano até agora.

Sua apresentação e prêmio no Globo de Ouro 2023

A atriz de Legalmente Loira teve vários momentos memoráveis durante o Globo de Ouro deste ano, incluindo seu discurso fortemente aplaudido, elogiando o diretor de The White Lotus por lhe dar “esperança” em sua carreira de atriz.

“Mesmo que este seja o fim porque você me matou... não importa. Você mudou minha vida de um milhão de maneiras diferentes. Meus vizinhos estão falando comigo, coisas assim. Nunca fui convidada para uma festa na minha colina e agora todos estão me convidando”.

Ela também agradeceu a Ryan Murphy, a quem ela credita por ajudá-la a permanecer positiva na indústria por duas décadas com esses “pequenos trabalhos”.

Sua personagem icônica em The White Lotus

Coolidge reprisou seu papel como Tanya McQuoid na segunda temporada da série de sucesso da HBO Max. Sua personagem, recém-casada, embarca em uma aventura com o marido e a assistente, enquanto o grupo viaja para a Sicília. A personagem de Coolidge terminou a temporada com um estrondo no show dramático, mas fascinante.

Durante a estreia da segunda temporada em outubro de 2022, ela abraçou seu papel como um “ícone sexual”, ao falar sobre quais papéis ela é lembrada com mais frequência.

“Homens e meninos, por American Pie e meninas, por Legalmente Loira”, disse Coolidge à Fox News Digital.

“Mas eu tenho uma multidão totalmente nova. Eu tenho fãs de The White Lotus agora - woohoo!”, ela acrescentou com entusiasmo.

Sua personagem em Bem-vindos à Vizinhança

The White Lotus não é o único programa de sucesso pelo qual a atriz foi reconhecida recentemente. Coolidge também estrelou no último ano na série da Netflix Bem-vindos à Vizinhança.

Quando a Fox News Digital perguntou a ela na estréia da segunda temporada de The White Lotus como é estar em dois programas de sucesso, ela respondeu simplesmente com “Uau”.

“Eu nunca poderia ter previsto isso em um milhão de anos ... quais são as chances disso ... do jeito que minha vida foi ... Mas eu tenho que dizer isso - adoro surpresas quando elas são boas”, comentou Coolidge.

O que está por vir?

No Globo de Ouro de 2023, Coolidge disse aos repórteres como foi trabalhar com Jennifer Lopez no próximo filme Casamento Armado. Ela disse que “amou” trabalhar com a cantora “Jenny from the Block”.

Quando perguntada se havia algo que não sabíamos sobre a sensação pop, Coolidge respondeu que J.Lo parece tão bem pessoalmente quanto na tela. “Ela realmente parece assim, em todas as horas, não há momentos ruins”.

O filme Casamento Armado chega ao Amazon Prime Video em 27 de janeiro.