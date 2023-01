Mônica Martelli diz ter perdido a virgindade após ser estuprada: “Eu tinha 14 anos”

A atriz Mônica Martelli deixou o humor de lado para contar algo muito íntimo no podcast “Quem Pode, Pod”, comandado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. Durante a conversa, a famosa disse que acredita ter sido estuprada aos 14 anos.

Segundo ela, tudo aconteceu no dia em que perdeu a virgindade. Segundo Mônica, sua primeira vez na cama foi com um rapaz de quem gostava, mas o ato aconteceu contra a sua vontade.

“Eu tinha 14 anos e não foi fácil. Eu sou de uma época em que, você ter uma luta corporal com um menino, era normal. A minha primeira transa foi assim, essa luta corporal, mesmo sendo apaixonada”, disse ela.

Mônica Martelli participa do podcast “Quem Pode, Pod”, comandado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme (Reprodução)

Seguida, a atriz deu mais detalhes sobre como seria essa luta: “Em que sentido [a luta]? Você beijava o menino, ele vinha com a mão no peito, você tirava a mão do peito, ia com a mão na bunda. Então você passava a noite toda beijando e na luta corporal, e isso era normal”, contou a famosa.

LEIA TAMBÉM: Desfile de Carnaval e objetos pessoais: Relembre algumas regalias dos ex-BBBs

Durante a entrevista, Mônica Martelli contou ainda que para a sua geração um estupro estaria associado a “um beco escuro, um cara com capuz e uma faca”, mas que hoje ela tem a consciência de que não foi algo consensual.

“De pouco tempo para cá teve essa conscientização maior, que estupro é simplesmente você não querer. Se você fala ‘não’ e ele forçar, é estupro, ali eu falei: então eu fui estuprada. Eu não queria, foi essa luta corporal. Acabou que rolou, foi legal, eu era apaixonada pelo cara, mas eu não queria. Não queria naquele dia, naquele lugar”, acrescentou.

Além desta revelação, a atriz e humorista também falou sobre os seus projetos e a morte de Paulo Gustavo, um dos seus maiores amigos, que morreu em decorrência da Covid-19.

LEIA TAMBÉM: Travessia: Romulo Estrela aparece sem roupa e fãs elogiam o trabalho do ator