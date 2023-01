Flopou? Esses são os famosos selecionados por Boninho para o “BBB 23”

Nesta quinta-feira (12), Tadeu Schmidt divulgou os nomes dos novos competidores pelo prêmio do “BBB 23″, que começa na próxima segunda-feira (16). Mas, os famosos acabam sempre chamando mais a atenção do público, que sempre faz listas nas redes sociais para tentar acertar quem serão os chamados por Boninho, diretor da atração.

Confira abaixo os famosos da 23ª edição do “BBB”

Aline Wirley

A eterna Rouge foi o primeiro nome do Camarote divulgado. Natural de São Paulo, Aline ficou famosa após vencer um reality musical. Antes da fama, estudou teatro, trabalhou como telefonista e como empregada doméstica para se sustentar.

Depois que a banda acabou, a famosa se reencontrou como atriz de espetáculos musicais e, desde 2008, participa de grandes montagens da Broadway e de peças brasileiras, além de trabalhos no teatro, na TV e no cinema. Aline também esteve na segunda temporada do ‘The Masked Singer Brasil’.

Bruna Griphao

No Camarote, a atriz Bruna Griphao tem 23 anos e é natural do Rio de Janeiro. Quando criança, ela fez aulas de teatro e começou a atuar em novelas aos dez anos. Em 2012, interpretou a personagem Paloma, de “Avenida Brasil” e também integrou o elenco de “Malhação Casa Cheia”.

Em 2016, deu vida à órfã Carol em “Haja Coração” e, em 2018, participou da novela “Orgulho e Paixão”. Seu trabalho mais recente foi na novela “Nos Tempos do Imperador”, em 2021.

Fred

O paulistano Bruno Carneiro Nunes, conhecido como Fred, está no Camarote. Depois de um relacionamento com Bianca Andrade, do “BBB 20″, ele está solteiro.

Antes da fama, o influenciador digital trabalhou como vendedor de doces, passeador de cachorro, auxiliar administrativo, ator, repórter de rádio, gandula de tênis e instrutor de informática para idosos. Ele tentou a carreira de jogador de futebol até os 22 anos, mas quando percebeu que não conseguiria se profissionalizar encontrou no jornalismo um meio de continuar próximo do esporte.

Domitila Barros

Domitila Barros está confirmada no Camarote. A modelo foi eleita Miss Alemanha, em 2022 e defende pautas como sustentabilidade, trabalho digno para mulheres da periferia e a arte como forma de mudança de vida.

Formou-se em Serviço Social e, em 2006, conseguiu uma bolsa para fazer mestrado na Alemanha, cuja tese defendeu em quatro idiomas. Na mesma época, começou a trabalhar como atriz e modelo no exterior.

Antonio “Cara de Sapato”

Antonio Carlos Júnior, mais conhecido como Cara de Sapato, foi confirmado no Camarote. O lutador de artes marciais mistas teve uma passagem de oito anos pelo UFC (Ultimate Fighting Championship). Com 32 anos, ele é de João Pessoa, na Paraíba, mas foi criado em Salvador, na Bahia.

Quando criança, seus pais o incentivavam a praticar vários esportes. Encontrou-se no jiu-jitsu aos 14 anos. Pela modalidade na qual é faixa preta, foi campeão brasileiro dez vezes, campeão sul-americano, panamericano e bicampeão mundial. Em 2013, fez a migração para o MMA e começou a lutar em eventos no Nordeste do Brasil.

Fred Nicácio

Fred Nicácio é médico, tem 35 anos e vem de Campos dos Goytacazes (RJ). Parte do grupo Camarote o brother afirmou que deseja “marcar o Brasil” com sua passagem no reality.

Médico, fisioterapeuta e apresentador, o participante mora com o marido e tem um relacionamento aberto. Ele afirmou ser uma pessoa espaçosa e afirmou que não vai se diminuir para caber em lugar nenhum.

Key Alves

Nascida em Bauru, interior de São Paulo, a sister de 23 anos é jogadora de voleibol profissional e também trabalha como influenciadora digital. Da sua área esportiva, é a mais seguida do mundo com quase 7 milhões de seguidores.

“Eu quero sair de lá campeã. Para mim, vai ser como se tivesse recebendo uma medalha igual recebi da Seleção”, disse a participante camarote. Além de ser a mais seguida do seu segmento, a jogadora conta com um perfil para produção de conteúdo em plataforma adulta.

Marvvila

Com 23 anos de idade, a cantora de pagode Marvvila, de 23 anos, vem da capital do Rio de Janeiro está entre os selecionados para o grupo Camarote. Animada para a edição, a artista revelou gostar de ousadia.

Ela passou pelo The Voice Brasil em 2026 e também já cantou no Rock in Rio. Sua história com a música começou aos cinco anos de idade na igreja, quando uma pastora disse a sua mãe que Marvvila tinha o dom da música.

Gabriel Santana

Conhecido por seus papéis de Mosca no remake de ‘Chiquititas’ (SBT) e Renato em ‘Pantanal (Globo), Gabriel Santana revelou que sempre se imaginou no ‘BBB’.

O ator, de 23 anos de idade, faz parte do grupo Camarote e afirmou que sairia decepcionado da casa se não beijar ninguém.

MC Guimê

Por fim, Mc Guimê foi o último anunciado dos participantes da edição de 2023. O Mc de 30 anos veio de Osasco (SP) e está entre os participantes do grupo Camarote.

Guimê acredita ser uma pessoa organizada e está confiante de que vai extrair diversão em sua passagem na casa. Casado com a cantora Lexa, o cantor possui um hit de mais de 100 milhões de visualizações no YouTube conhecido como ‘País do Futebol’.

