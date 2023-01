Fabio Porchat anuncia fim de casamento de 5 anos e desabafa: ‘A vida é assim’

O humorista Fabio Porchat anunciou o fim de seu casamento com a produtora Nataly Mega, nesta sexta-feira (13), por meio de suas redes sociais. Casados desde 2017, a dupla mantinha um relacionamento de oito anos. No final do ano passado, ambos chegaram até a comemorar os cinco anos de casamento.

Embora o comediante tenha compartilhado uma postagem de esclarecimento carinhosa, uma coluna do Metrópoles afirmou que o casamento da dupla já estava em crise desde o ano passado. Ao que tudo indica, Nataly desejava ter filho, mas Fabio Porchat não queria. Sendo assim, ambos decidiram seguir por caminhos distintos.

Porchat revelou que ambos “seguirão juntos”, ainda que separados. O humorista contou que ainda existe mais um trabalho audiovisual em conjunto com Nataly. “O amor não acabou, mas os caminhos tomaram rumos diferentes”, disse o ator em um trecho de sua publicação no Instagram.

Leia mais:

Confira o texto de Porchat na íntegra

“Para uma relação amorosa ser boa ela não precisa ser ‘pra’ sempre. Ela precisa ser verdadeira. Vivemos oito anos maravilhosos juntos. Só temos boas lembranças e um sentimento muito forte um pelo outro.

O amor não acabou, mas os caminhos tomaram rumos diferentes. Filho é um assunto muito sério e uma decisão imutável. E nesse momento cada um de nós parte para um lado. Tendo a certeza de que o carinho e a admiração mútua permanecerão.

Inclusive temos um trabalho juntos ainda esse ano. Um filme em que a produtora Framboesa de Nataly Mega irá fazer com Fábio Porchat como ator principal. Seguiremos juntos mesmo separados.

Está sendo muito difícil desde novembro quando começamos a tomar decisões. Íamos esperar até depois do carnaval para falarmos publicamente, mas a vida é assim. Te amo, Nataly. Infinéto! Você merece o mundo. E filhos lindos!”