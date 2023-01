‘Back to Black’: novo filme promete mostrar lado bom da carreira de Amy Winehouse

Um novo filme explorará a vida da falecida cantora Amy Winehouse e nós não podíamos estar mais emocionados.

Marisa Abela, uma estrela emergente da série Industry da HBO, se transforma na artista de “Rehab” e “Valerie”, em primeira foto divulgada pelo diretor do filme.

O diretor anunciou em sua conta do Instagram que as filmagens de Back to Black, mesmo nome do álbum e single de Winehouse de 2006, começarão na segunda-feira em Londres.

Back to Black é dirigido por Sam Taylor-Johnson (Cinquenta Tons de Cinza e A Million Little Pieces) e irá narrar os “anos vibrantes de Winehouse morando em Londres no início da juventude e sua intensa jornada para a fama”, de acordo com um comunicado à imprensa.

Matt Greenhalgh, que escreveu O Garoto de Liverpool, dirigido por Taylor-Johnson, foi quem escreveu o roteiro.

“Minha conexão com Amy começou quando saí da faculdade e estava passeando pelo criativo bairro londrino de Camden”, disse Taylor-Johnson em um comunicado. “Consegui um emprego no lendário clube KOKO e ainda consigo respirar cada barraca de mercado, loja vintage e rua... Alguns anos depois, Amy escreveu suas canções extremamente honestas enquanto morava em Camden. Como comigo, tornou-se parte dela ADN”.

“Eu a vi pela primeira vez em um show de talentos no Ronnie Scott’s Jazz Club em Soho e imediatamente ficou óbvio que ela não era apenas ‘talento’... ela era genial”, continua o diretor. “Como cineasta, você realmente não pode pedir mais. Sinto-me animado e honrado por ter esta oportunidade de realizar a história maravilhosamente única e trágica de Amy para o cinema, acompanhada pela parte mais importante de seu legado - sua música. Estou plenamente ciente da responsabilidade, com meu colaborador de escrita - Matt Greenhalgh - vou criar um filme que todos nós iremos amar e valorizar para sempre. Assim como fazemos com Amy”.

Winehouse foi lançada no centro das atenções com os álbuns Frank e Back to Black, que nos deram sucessos como “Stronger Than Me”, “Take the Box” e o título do filme “Back to Black”. Sua vida, no entanto, foi marcada pela tragédia. A cantora foi encontrada morta em sua casa em Londres por envenenamento por álcool aos 27 anos de idade em 2011.

Em 2015, foi lançado um documentário que explora os altos e baixos da artista, intitulado Amy.

Alison Owen, produtora de Back to Black, comenta: “Como tantos ícones femininos, a tragédia de sua morte parece obscurecer o triunfo de seu talento... a diversão dos anos 2000, a loucura de Camden, sua juventude e brilho - queremos reivindicar isso para ela, com este filme”.