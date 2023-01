Viúva entrou na justiça por causa de herança milionária de Tom Veiga; entenda

Em 2020, os fãs do “Mais Você” e de Louro José foram surpreendidos com a notícia de que Tom Veiga, intérprete do mascote do programa de Ana Maria Braga, tinha morrido. Depois do luto, o matinal ganhou outro boneco, chamado Louro Mané, e Tom recebeu inúmeras homenagens, mas nem tudo está resolvido.

Segundo o site TV Pop, Cybelle Herminio, viúva do intérprete de Louro José, entrou na justiça para conseguir parte da herança milionária deixada por Tom. A batalha acontece diretamente com os filhos do amigo de Ana Maria, principalmente com Amanda Veiga, filha do primeiro casamento dele, que foi escolhida pela Justiça para gerir os bens do artista. O pedido teria sido feito pelos próprios herdeiros que alegam que não confiam na ex-mulher do ex-contratado da líder de audiência.

Ana Maria Braga e Tom Veiga no "Mais Você" (Reprodução/Globo)

Ainda segundo a nota, a viúva de Tom Veiga teria usado as redes sociais para se pronunciar sobre uma matéria divulgada pela coluna Leo Dias, no Metrópoles: “Isso é uma parte do processo. Assim que o Tom faleceu, as crianças entraram com esse processo de querer anular [meu direito de cuidar da herança]. Isso também faz parte, eles querem a gestão do patrimônio”.

Vale lembrar que a briga entre a viúva e os filhos de Tom Veiga não é tão recente, já que em maio de 2021, os familiares do ator acusaram a empresária de ter feito com que o marido assinasse um testamento e a incluísse no documento, tendo direito a uma pensão de R$ 18 mil por um ano. Além disso, especula-se que o nome de Cybelle foi retirado do inventário do ator, cerca de vinte dias antes de sua morte.

Ana Maria Braga com Louro José no "Mais Você" (Matheus Cabral/Globo)

Tom Veiga era responsável pela voz e manipulação de Louro José, personagem que foi idealizado por Ana Maria em 1996 e que migrou do extinto “Note e Anote” (Record TV) para o “Mais Você” (Globo). A morte do ator foi confirmada após ele sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral) hemorrágico, que foi provocado por um aneurisma.

Depois de um estudo feito pela produção e muito convencimento, Ana Maria Braga ganhou a companhia de Louro Mané, filho de Louro José, que é manipulado pelo ator Fabio Caniatto.

