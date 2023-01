Shakira alfineta o ex, Piqué, em nova música: ‘Eu valho duas de 22′

A nova música da cantora colombiana Shakira já está dando o que falar. Lançada em parceria com o produtor musical Bizarrap, a canção chamada “Shakira Bzrp Musica Sessions 53″, já conta com mais de 29 milhões de visualizações no YouTube, desde seu lançamento em 11 de janeiro.

Na letra, Shakira deixa clara uma mensagem para seu ex-marido, o ex-jogador de futebol Gerard Piqué que assumiu um novo relacionamento com Clara Chia Marti, de 23 anos.

Após 12 anos de relacionamento, sendo 11 de casamento, a separação de Shakira e Piqué foi anunciada em junho de 2022, após rumores afirmarem que a cantora teria flagrado uma traição do ex-jogador. Na ocasião, ele chegou a ser alvo de diversos comentários em suas redes sociais repudiando a sua atitude.

Alfinetadas e empoderamento

Na letra da nova música de Shakira é possível notar uma mensagem de empoderamento feminino em meio a diversas alfinetadas sobre o comportamento de seu ex.

Com frases como “Eu valho duas de 22. Você trocou uma Ferrari por um Twingo” e “Você pensou que me machucou e me deixou mais forte, as mulheres não choram mais”, a cantora mostra claramente sua percepção a respeito da postura do ex.

Veja a seguir o vídeo a letra da música que já está dando o que falar:

SHAKIRA - BZRP Music Sessions #53

(Uh, uh, uh, uh)

(Pa’ tipos como tú)

(Uh, uh, uh, uh)

Ah-oh

(Uh, uh, uh, uh)

(Pa’ tipos como tú)

(Uh, uh, uh, uh)

Perdón, ya cogí otro avión

Aquí no vuelvo

No quiero otra decepción.

Tanto que te las dabas de campeón

Y cuando te necesitaba,

Diste tu peor versión

Sorry, baby, hace rato

Que yo debí votar ese gato.

Una loba como yo,

No está pa’ novatos.

Una loba como yo

No está pa’ tipos como tú

Pa’ tipos como tú.

A ti te quedé grande,

Y por eso estás

Con una igualita que tú.

Esto es pa’ que te mortifiques

Mastique y tragues, tragues y mastiques

Yo contigo ya no regreso

Ni aunque me llores ni me supliques

Yo entendí que no es culpa mía que te critiquen

Yo solo hago música

Perdón que te sal-pique.

Me dejaste de vecina a la suegra

Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda

Te creíste que me heriste y me volviste más dura

Las mujeres ya no lloran

Las mujeres facturan.

Tiene nombre de persona buena

Clara-mente no es como suena

Tiene nombre de persona buena

Clara-mente es igualita que tu

Pa’ tipos como tú.

Del amor al odio hay un paso,

Por acá no vuelvas, hazme caso

Cero rencor bebé.

Yo te deseo que: te vaya bien con mi supuesto reemplazo

No sé ni qué es lo que te pasó

Estás tan raro que ni te distingo.

Yo valgo por dos de 22

Cambiaste un Ferrari por un Twingo

Cambiaste un Rolex por un Casio.

Vas acelerado, dale despacio

Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también

Fotos por donde me ven,

Aquí me siento un rehén.

Por mi todo bien,

Yo te desocupo mañana

Y si quieres tráetela a ella que venga también.

Tiene nombre de persona buena

Clara-mente no es como suena

Tiene nombre de persona buena

Y una loba como yo no está pa’ tipos como tú.