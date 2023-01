Sem grana: Paula, da Casa de Vidro do “BBB 23″, já recebeu ajuda de amiga para comer

Aos 28 anos, Paula Freitas aceitou o desafio de entrar na Casa de Vidro do “BBB 23″ para conquistar uma vaga no reality show, que começa na próxima segunda-feira (16), após a novela “Travessia”, e durante o este pré-confinamento, ela disse que já ficou sem nenhum dinheiro na conta.

Agora, as dificuldades financeiras da biomédica vieram à tona e, em um post antigo no Instagram, ela agradece a uma amiga, identificada como Camila, por ter ajudado ela com um prato de comida quando não tinha o que comer.

Paula está na casa de vidro do "BBB 23" (Divulgação/Globo)

“Camila não tem noção do quanto ela me ajudou quando estudamos em Goiânia. Muitas vezes eu não tinha o que comer, e ela me deu um ‘prato de macarrão no alho e óleo’ todas as vezes que eu precisei, talvez nem ela mesmo sabe disso, mas é a verdade” escreveu a sister na legenda de uma foto compartilhada em fevereiro de 2020.

Mesmo em momentos difíceis, a possível sister do “BBB 23″ brincou com a situação e afirmou que a amiga só não conseguiu ensiná-la a comer comida japonesa: “Foi a Camila que me ensinou um monte de coisa chique que eu sei hoje. Ela era a amiga que eu queria estar junto o tempo todo e por esse motivo sofri por seis anos sem poder tocar nela e sentir o cheiro dela que é único”.

Dentro da Casa de Vidro, quatro pessoas disputam duas vagas para entrar no "BBB 23" (Divulgação/Globo)

“No dia 31 de janeiro de 2020, eu reencontrei a ‘minha pessoa’ e eu até agora não consigo acreditar nisso. Por fim, deixa eu ir me arrumar, ela tá me esperando, nós vamos tomar café da manhã juntas”, disse a peoa encerrando o post.

Ao entrar na Casa de Vidro do “BBB 23″, Paula também contou que tem a cantora Luísa Sonza como símbolo sexual. Natural de Jacundá, no Pará, ela foi criada na roça e gosta de passar horas falando sozinha. Ela tem cinco tatuagens, sendo uma para homenagear a avó materna e uma para simbolizar sua trajetória.

