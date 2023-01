Participante do BBB e atleta de vôlei, Key Alves se declarou sapiossexual. Entenda mais sobre a orientação sexual

A expectativa se confirmou e a jogadora de vôlei Key Alves é uma das participantes do Big Brother Brasil 23. A jovem tem 23 recém completados anos e é reserva do Osasco Vôlei Club. Antes mesmo de entrar na casa, Key já possuía milhões de seguidores, sendo a maioria homens. Além de atleta, a jogadora possuí uma conta na plataforma OnlyFans, onde já relatou em entrevistas ganhar cinquenta vezes mais com o conteúdo adulto do que no mundo esportivo.

Participante revelou ser sapiossexual

Anunciada no grupo camarote, Key Alves relevou ser sapiossexual no fim do ano de 2022, o que gerou muita curiosidade sobre o que se tratava isso. Sapiossexual é um tipo de orientação sexual onde o individuo sente atração sexual e amorosa pela intelectualidade do parceiro, como inteligência, educação e nível cultural acima de outros atributos, não levando em consideração outros atributos, como os físicos.

“Gosto de homens mais velhos, apesar de ser jovem. No entanto, o que me deslumbra mesmo é a inteligência. Sou atraída pelo QI. Amo os inteligentes”, explicou a atleta na época.

Outra celebridade que também já se declarou sapiossexual foi Bela Gil, que em novembro no ano passado explicou no programa ‘Mil e uma tretas’ que se atraía pelo intelecto das pessoas. “Minha autoestima e esse senso de beleza estão muito relacionados ao intelecto. Eu sou sapiossexual, eu me atraio por pessoas inteligentes, não necessariamente bonitas”, disse Bela.

Participantes BBB 23

Todos os participantes da edição de 2023 do reality show estão sendo anunciados hoje (12) ao longo do dia, com a vários deles divulgados anteriormente por colunistas e especialistas em BBB. Quem integra o lado ‘Pipoca’ é Gabriel e Paula, que estavam na ‘Casa de Vidro; Cezar; Gustavo; Larissa; Ricardo; Sarah Aline; Marília e Cristian. Do lado ‘Camarote’ estão Aline Wirley, ex-integrante da banda Rouge; Bruna Griphao, atriz global; Fred (Bruno), jornalista e influencer, apresentador do canal de futebol ‘Desimpedidos; Domitila Barros, modelo e ativista social; Antonio Jr., lutador de artes marciais mistas conhecido como ‘Cara de Sapato’; Fred Nicácio, apresentador do reality show Queer Eye Brasil; Marvvila, ex-participante do The Voice Brasil e Key Alves, atleta de vôlei.

O reality show estreia dia 16 de janeiro, próxima segunda-feira.