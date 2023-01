Juliana Paes revela que sofreu preconceito ao protagonizar a novela “Gabriela”

Em 2012, Juliana Paes ganhou destaque ao protagonizar “Gabriela”, novela escrita por Walcyr Carrasco e exibida pela TV Globo, de 18 de junho a 26 de outubro. Mesmo sendo um dos grandes sucessos da emissora, a famosa disse que foi alvo de críticas dentro do Projac.

“Quando a direção falou para mim que eu iria fazer a Gabriela, eu lembro de voltar para casa pisando em nuvens. Mas, rolou um lance da idade que me chateou, porque foram pessoas do próprio meio artístico”, começou a famosa, que participou do podcast DocShow.

Na época, Ju Paes estava prestes a completar 30 anos e lembra do preconceito que sofreu por causa da idade: Falaram: ‘mas ela já está com trinta’. Eu tinha 29, mas eu mesmo não tinha parado para pensar. Sabe quando você está toda feliz e alguém te joga uma bomba”.

Juliana Paes em "Gabriela" (Reprodução/Globo)

Depois disso, Juliana revelou que começou a questionar se ela não estava mesmo velha para fazer o papel: “Eu mesma comecei a duvidar de algumas coisas e ficar insegura com algo que veio de fora para dentro. Eu estava me sentindo apta para fazer, mas quando alguém te joga algo assim”, desabafou a atriz.

Em seguida, ela refletiu e disse que pensou: Será que vai colar em mim ou não vai? Como é que eu vou lidar com isso?”. No entanto, a trama foi um sucesso levando o telespectador a acompanhar os 77 capítulos produzidos.

Para quem não lembra, a novela conta a história de Gabriela, uma jovem alegre que foge da seca do sertão nordestino com um grupo de retirantes rumo a Ilhéus, na Bahia. Na nova cidade ela é encontrada toda suja num mercado de pessoas pelo árabe Nacib (Humberto Martins), que emprega a moça no Bar Vesúvio.

Cozinheira do local, a protagonista vivida por Juliana Paes acaba conquistando aos poucos o coração de Nacib e os dois acabam vivendo um romance.

Escrita por Walcyr Carrasco, a novela teve a colaboração de André Ryoki e Daniel Berlinsky e foi livremente inspirada no romance homônimo de Jorge Amado. Além dos protagonistas, Mateus Solano, Vanessa Giácomo, José Wilker, Ivete Sangalo, Antônio Fagundes e Maitê Proença fazem parte do elenco.

