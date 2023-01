Férias de Luxo: Jojo Todynho esbanja e gasta com presentes e carro conversível

Depois de um ano cheio de compromissos, Jojo Todynho viajou para Orlando, nos Estados Unidos, onde está aproveitando os parques da Disney, mas também fazendo umas comprinhas sem pensar muito no cartão de crédito.

Recentemente, a famosa, que está com os amigos, contou aos seus seguidores que estava querendo comprar itens do monstrinho azul Stitch, da animação “Lilo & Stitch”, mas ficou decepcionada: “Vim embora do parque arrasada. Só tinha conseguido algumas coisinhas do Stitch”, lamentou a cantora.

Mas, no dia seguinte, ela acabou recebendo ajuda de pessoas que indicaram uma loja para ela ir com os amigos onde eles encontrariam vários produtos do personagem e foi lá que ela gastou 500 dólares só com isso, o equivalente a mais de R$ 2.500.

Toda feliz com as compras, Jojo voltou a reclamar e disse que gastou uma grana, mas ganhou um brinde muito simples: “Comprei tudo do Stitch, 500 dólares, e ele me deu uma bolsinha de presente. Very, very pão-duro. Ele disse que eu sou maravilhosa. É claro, comprando 500 dólares de Stitch”, brincou ela, ao falar sobre o balconista da loja.

Na última quarta-feira (11), Jojo Todynho voltou às redes sociais para mostrar aos fãs algumas de suas novas aquisições. Ela foi a um parque temático com moletom, óculos e colar do Stitch.

Além de mostrar as compras, Jojo compartilhou uma foto em que aparece com uma camiseta do rapper The Notorious B.I.G. (1972-1997) em frente a um carro conversível, que está sendo o seu meio de locomoção pelo destino.

A foto fez os fãs da cantora vibrarem com o seu sucesso: “Merecedora de tudo isso aí”, “você está maravilhosa” e “poderosa, mulher admirável” foram algumas reações dos anônimos que seguem a acompanhando a famosa pelos parques, como o da Universal, que foi visitado na última segunda-feira (09).

